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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42298
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:04
#15
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Цитата:
abaika95:
Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))

Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него :lol: Я че, тоже патриот получается? )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:09
#16
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Цитата:
abaika95:
Зачем наравне?

Потому что так в законе написано ;-)

Цитата:
serg kost:
Вот где поле непаханое для языковых патрулей!

Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13067
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:16
#17
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да, русский язык официальный в казахстане по закону.
это только недоумки еще не поняли.
за это их будут садить.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:18
#18
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Цитата:
abaika95:
Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))

Вы там случаем не революцию планируете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:20
#19
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Цитата:
elektron:
Вы там случаем не революцию планируете?

Куат - следующий президент, ему уже предлагали :lol:
При нем патрули будут в дома вламываться проверять как идет изучение языка. Ну и скорее всего значки будут пришить на одежду плохим ученикам, которые не очень усердно учатся

[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 18:22]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
50
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 03.09.21 - 19:36
#20
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Цитата:
maxsaf:
Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях.

Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...
На таких роликах можно будет озолотиться! Десятки и сотни миллионов просмотров гарантированы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 21:49
#21
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Цитата:
serg kost:
Лучше представь, как казахи

В составе русскоязычных патрулей может быть кто угодно, национальность тут особого значения не имеет. Хотя если стоит задача добавить перца для просмотров, то ваш вариант - вообще огонь))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 23:20
#22
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Цитата:
abaika95:Русский просто используется официально как сказал президент Тоесть Его никто не запрещает)
Но и говорить на нем никого не заставляют))

А на казахском уже заставляют? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 23:23]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
812
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 03.09.21 - 23:42
#23
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Цитата:
111:
На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией,

Мне вот очень интересно, "наш патриот", где он там в Грузии или в/на Украине сейчас, как же он с местными "алгапатриотами" общается, на каком языке если точнее!? Уверен точно не на государственном.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10440
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 23:59
#24
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Цитата:
KOS77:
Не. Куат подумал что если он на/ в Украине будет всем подряд говорить что он против русских, то будет на коне. но он забыл! Это Украина Там не прокатит его национализм Местным нацикам пофиг что он против русских, те местные нацики против всех и евреев и цыган и азиат . Вобщем ждем дальнейшего маршрута куата. . Грузия- Украина....?
П.С Мое мнение: друг куат понтанулся и хватит. Езжай домой. Тут тепло, тут беш, куардак, тут мир и хорош мутить воду. Вроде вместе живем много лет .
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