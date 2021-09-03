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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:43
Цитата:
Ни разу не видел что бы татары и башкиры мёд собирали.
обычно этим пчёлы занимаются.
[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:46]
Vit:
башкирский и татарский.
башкирский и татарский.
Ни разу не видел что бы татары и башкиры мёд собирали.
обычно этим пчёлы занимаются.
[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:46]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22625
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:45
Цитата:
У нас, такая же цена...
elektron:
А так в принципе за банку 0,5 кило, продают в среднем за 6-ть - 8-мь евро.
А так в принципе за банку 0,5 кило, продают в среднем за 6-ть - 8-мь евро.
У нас, такая же цена...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:52
Цитата:
Что это? Я в ОК не сижу
elektron:
Ну всё процесс не остановить. Поздравляю.
Ну всё процесс не остановить. Поздравляю.
Что это? Я в ОК не сижу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:55
Цитата:
Ну тогда вкратце: "Сбежавший из Казахстана организатор «языковых патрулей» против русских Куат Ахметов объявился на Украине. Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания. Кстати, знает ли Куат Ахметов украинскую мову? Не будет же он просить политическое убежище на ненавистном русском языке?"
Я бы написал против русскоязычного населения страны.
[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:59]
maxsaf:
Что это?
Что это?
Ну тогда вкратце: "Сбежавший из Казахстана организатор «языковых патрулей» против русских Куат Ахметов объявился на Украине. Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания. Кстати, знает ли Куат Ахметов украинскую мову? Не будет же он просить политическое убежище на ненавистном русском языке?"
Я бы написал против русскоязычного населения страны.
[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:59]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:59
Цитата:
Какая легализация - он же без пяти минут уголовник. Дома его ждут. Вернется красиво, как Навальный, встретят с цветами, и на нары.
elektron:
Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания.
Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания.
Какая легализация - он же без пяти минут уголовник. Дома его ждут. Вернется красиво, как Навальный, встретят с цветами, и на нары.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:02
Цитата:
В Казахстане "новичка" нет, проблема однако.
maxsaf:
Вернется красиво, как Навальный,
Вернется красиво, как Навальный,
В Казахстане "новичка" нет, проблема однако.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:11
Цитата:
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай. Ну или копай бомбоубежище под домом! Кино видел , взрыв из прошлого 1998г.
elektron:Тут уже другая беда может прийти. Появятся клоны, а они по-любому появятся. Друзья, соратники, и тд. Походу и в Казахстан приходит эта нац-зараза. Ну незнаю, если так все будет и дальше продолжатся то лет через 10-15 не че не останется как России запустить свои всякие посейдоны, и сарматы по Америке. По другому ЭТО не как не остановить.
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай. Ну или копай бомбоубежище под домом! Кино видел , взрыв из прошлого 1998г.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:11
Цитата:
Я без понятия что там есть и чего нет, в той лабе дяди Сэма в Алматы
elektron:
В Казахстане "новичка" нет, проблема однако.
В Казахстане "новичка" нет, проблема однако.
Я без понятия что там есть и чего нет, в той лабе дяди Сэма в Алматы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:23
Цитата:
Если политики не будут давать повода и возможности, а правоохранители это всё будут вовремя пресекать, клонов-клоунов тоже не будет. Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны.
Vit:
Появятся клоны,
Появятся клоны,
Если политики не будут давать повода и возможности, а правоохранители это всё будут вовремя пресекать, клонов-клоунов тоже не будет. Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:30
Цитата:
Не, я уж лучше тут)) я же казахский не знаю))
Vit:
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай
Не, я уж лучше тут)) я же казахский не знаю))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:33
Цитата:
Будут.
elektron:
Если политики не будут давать повода и возможности,
Если политики не будут давать повода и возможности,
Будут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:36
Цитата:
Прямиком в тридцатку) вы там планируете подвинуться? Мы вроде нет ) надо еще у новой Зеландии спросить
elektron:
Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны.
Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны.
Прямиком в тридцатку) вы там планируете подвинуться? Мы вроде нет ) надо еще у новой Зеландии спросить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:46
Цитата:
Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал:
Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"
Но гложут сомнения, как бы они по истечении времени как бы впереди сегодня не оказались.
maxsaf:
надо еще у новой Зеландии спросить
надо еще у новой Зеландии спросить
Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал:
Но гложут сомнения, как бы они по истечении времени как бы впереди сегодня не оказались.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:57
Как Куат под уголовной смог спокойно вылететь из страны? Интересно а в Зимбабве тоже так можно? Навального президент выпустил, а кто Куату позволил свалить?
[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 22:59]
[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 22:59]
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