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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 487 из 487«1...485486487
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:43
#7291
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Цитата:
Vit:
башкирский и татарский.

Ни разу не видел что бы татары и башкиры мёд собирали. :lol:
обычно этим пчёлы занимаются. :lol:

[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:46]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22625
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:45
#7292
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Цитата:
elektron:
А так в принципе за банку 0,5 кило, продают в среднем за 6-ть - 8-мь евро.

У нас, такая же цена... :lol: :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:52
#7293
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Цитата:
elektron:
Ну всё процесс не остановить. Поздравляю.

Что это? Я в ОК не сижу
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:55
#7294
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Цитата:
maxsaf:
Что это?

Ну тогда вкратце: "Сбежавший из Казахстана организатор «языковых патрулей» против русских Куат Ахметов объявился на Украине. Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания. Кстати, знает ли Куат Ахметов украинскую мову? Не будет же он просить политическое убежище на ненавистном русском языке?" :lol:
Я бы написал против русскоязычного населения страны.

[Исправлено: elektron, 03.09.2021 - 16:59]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 21:59
#7295
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Цитата:
elektron:
Он обратился к правозащитникам с просьбой о легализации своего пребывания.

Какая легализация - он же без пяти минут уголовник. Дома его ждут. Вернется красиво, как Навальный, встретят с цветами, и на нары. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:02
#7296
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Цитата:
maxsaf:
Вернется красиво, как Навальный,

В Казахстане "новичка" нет, проблема однако. ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10440
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:11
#7297
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Цитата:
elektron:
Тут уже другая беда может прийти. Появятся клоны, а они по-любому появятся. Друзья, соратники, и тд. Походу и в Казахстан приходит эта нац-зараза. Ну незнаю, если так все будет и дальше продолжатся то лет через 10-15 не че не останется как России запустить свои всякие посейдоны, и сарматы по Америке. По другому ЭТО не как не остановить.
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай. Ну или копай бомбоубежище под домом! Кино видел , взрыв из прошлого 1998г.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:11
#7298
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Цитата:
elektron:
В Казахстане "новичка" нет, проблема однако.

Я без понятия что там есть и чего нет, в той лабе дяди Сэма в Алматы :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:23
#7299
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Цитата:
Vit:
Появятся клоны,

Если политики не будут давать повода и возможности, а правоохранители это всё будут вовремя пресекать, клонов-клоунов тоже не будет. Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:30
#7300
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Цитата:
Vit:
P.S Канада пока непоздно переезжай обратно в Костанай

Не, я уж лучше тут)) я же казахский не знаю))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:33
#7301
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Цитата:
elektron:
Если политики не будут давать повода и возможности,

Будут. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:36
#7302
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Цитата:
elektron:
Вопрос в том, куда ведёт цель руководство страны.

Прямиком в тридцатку) вы там планируете подвинуться? Мы вроде нет ) надо еще у новой Зеландии спросить 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7668
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:46
#7303
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Цитата:
maxsaf:
надо еще у новой Зеландии спросить

Да что там Новая Зеландия. 21 января 2019-го года президент Зимбабве сказал: Мы сегодня как Казахстан 20-ть лет назад"
Но гложут сомнения, как бы они по истечении времени как бы впереди сегодня не оказались. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12059
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 22:57
#7304
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Как Куат под уголовной смог спокойно вылететь из страны? Интересно а в Зимбабве тоже так можно? :lol: Навального президент выпустил, а кто Куату позволил свалить? :oops:

[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 22:59]
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