Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 09:20

3 сентября

Михаил Шуфутинский



Всё не то, всё не так, ты мой друг, я твой враг

Как же так всё у нас с тобою?

Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы

Пролетел жёлтый лист по бульварам Москвы



Третье сентября - день прощанья

День, когда горят костры рябин

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один



Я календарь переверну - и снова третье сентября

На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября



Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сынВсе хотят теплоты и ласки

Мы в любовь, как в игру на холодном ветру

Поиграли с тобой, но пришёл сам собой

Третье сентября - день прощанья

День, когда горят костры рябин

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один



Я календарь переверну - и снова третье сентября

На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября



Я календарь переверну - и снова третье сентября

На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября

Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?

Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября