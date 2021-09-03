Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 09:20
3 сентября
Михаил Шуфутинский
Всё не то, всё не так, ты мой друг, я твой враг
Как же так всё у нас с тобою?
Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы
Пролетел жёлтый лист по бульварам Москвы
Третье сентября - день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сынВсе хотят теплоты и ласки
Мы в любовь, как в игру на холодном ветру
Поиграли с тобой, но пришёл сам собой
Третье сентября - день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября