Re: Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает...

Отправлено: - 19:35

нуну. весной все хором обхаяли КСТУ, а все ближе к осени все "хорошие, белые и пушистые" вузы по очереди оказались оказались в той же ситуации и как они оправдываются все - "я не я и лошадь не моя". Ой, нет.... Еще КИнЭУ не "засветился" вроде. Ждемс...