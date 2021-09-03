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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13066
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 09:20
#7276
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3 сентября
Михаил Шуфутинский

Всё не то, всё не так, ты мой друг, я твой враг
Как же так всё у нас с тобою?
Был апрель, и в любви мы клялись, но, увы
Пролетел жёлтый лист по бульварам Москвы

Третье сентября - день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один

Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября

Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сынВсе хотят теплоты и ласки
Мы в любовь, как в игру на холодном ветру
Поиграли с тобой, но пришёл сам собой
Третье сентября - день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один

Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября

Я календарь переверну - и снова третье сентября
На фото я твоё взгляну - и снова третье сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Но почему, но почему расстаться всё же нам пришлось?
Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14338
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 10:01
#7277
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Цитата:
maxsaf:
А как вы думаете - кто это?

Я думаю что несколько человек пишут под этим псевдонимом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13066
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 10:50
#7278
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Цитата:
Victor Yang:
несколько человек


ну вот 111 пропал, и с ним еще пропали..
как он появляется, и еще появляются..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2021
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 12:12
#7279
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Цитата:
alex_60:
ну вот 111 пропал, и с ним еще пропали.. как он появляется, и еще

Я вообще то после пивка отсыпался.
Плюс школа, секас утренний..
Потом опять храпака немного дал, скоро в Рудный..
А кто со мной уже 2 с чем то года к тебе появлялся?
Это во сне что ли?
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 18:21
#7280
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Цитата:
maxsaf:
А как вы думаете - кто это?

Честно? Понятия не имею. ;-) Цитата:
alex_60:
хочешь выйти на рынок кз со своей натур продукцией?

Да куда уж. Просто информация к размышлению. ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 20:21
#7281
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Цитата:
alex_60:
3 сентября Михаил Шуфутинский


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13066
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 20:28
#7282
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Цитата:
elektron:
Да куда уж. Просто информация к размышлению.


у меня у сына у сотрудницы кто-то занимается надо? тащи.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7656
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.09.21 - 20:35
#7283
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Цитата:
alex_60:
тащи.

что тащить то?
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