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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12050
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:04
#15
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Цитата:
abaika95:
Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))

Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше него :lol: Я че, тоже патриот получается? )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12050
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:09
#16
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Цитата:
abaika95:
Зачем наравне?

Потому что так в законе написано ;-)

Цитата:
serg kost:
Вот где поле непаханое для языковых патрулей!

Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях. Ну а че - закон есть закон.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13066
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:16
#17
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да, русский язык официальный в казахстане по закону.
это только недоумки еще не поняли.
за это их будут садить.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7656
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:18
#18
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Цитата:
abaika95:
Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))

Вы там случаем не революцию планируете? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12050
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 18:20
#19
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Цитата:
elektron:
Вы там случаем не революцию планируете?

Куат - следующий президент, ему уже предлагали :lol:
При нем патрули будут в дома вламываться проверять как идет изучение языка. Ну и скорее всего значки будут пришить на одежду плохим ученикам, которые не очень усердно учатся

[Исправлено: maxsaf, 03.09.2021 - 18:22]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
50
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 03.09.21 - 19:36
#20
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Цитата:
maxsaf:
Представляю: русскоязычные патрули требуют использовать русский наравне с казахским в гос учреждениях.

Лучше представь, как казахи требуют использовать русский язык от казахов на юге...
На таких роликах можно будет озолотиться! Десятки и сотни миллионов просмотров гарантированы.
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