Отправлено: - 18:04

abaika95:

Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))

Цитата:Да че нам Ленин. Я выехал за границу как и Куат из-за языкового вопроса, только еще раньше негоЯ че, тоже патриот получается? )))