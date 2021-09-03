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Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает сообщения о принуждении студентов к вакцинации
Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает сообщения о принуждении студентов к вакцинации
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