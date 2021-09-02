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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12046
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
#1
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А че только для госслужащих? Давайте уж тогда и сферу обслуживания полностью, че мелочиться? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12046
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:15
#2
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Цитата:
полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу

А порог верхний или нижний? :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12046
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:25
#3
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Цитата:
"В целях расширения применения казахского языка в государственных органах полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу", - говорится в документе.

А поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13064
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 18:09
#4
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Цитата:
maxsaf:
поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.


было бы справедливо
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
811
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 23:44
#5
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Цитата:
maxsaf:
А че только для госслужащих?

Считаю данную инициативу также необходимо применить в отношении шахтёров и работников сельского хозяйства, это ведь самое главное в работе каждого гражданина (патриота)! Или например с армейских призывников обязательно требовать знания языка, если не знает, то нечего ему в армии делать.
Хорошо конечно, когда в стране нет никаких проблем, кроме языковой и ономастической требующих оперативного решения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2021
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 03.09.21 - 12:51
#6
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Все госслужащие патриоты..
Как мало надо для этого..
Лишь выучить язык..
И хапать и хапать...
Так патриотично..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2021
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 12:56
#7
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Интересно, что делают настоящие патриоты там, скупая виллы и яхты?
На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией, которая чуть воздух нам не перекрыла..
Имеет ли право патриот делать так?
Или право владения казахским языком даёт такие так сказать права?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12046
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 13:17
#8
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Цитата:
111:
Интересно, что делают настоящие патриоты там, скупая виллы и яхты?

В рамках трехязычия - английский подтягивают ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2021
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 13:59
#9
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Цитата:
maxsaf:
рамках трехязычия - английский

У нас у ойропейских языков нет статуса..
А эти патриоты наверно тоже как Серый, восхищаются что для аборигенов с деньгами там настроили..
Сидят, любуются тем, чего не сделали у себя на родине, не забывая ее при этом хаять..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12046
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 14:24
#10
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Цитата:
111:
У нас у ойропейских языков нет статуса..

Как и у русского языка. Вместо статуса есть какая-то "наравне" :lol:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
686
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 14:48
#11
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Цитата:
111:
Серый

Я думал он действительно крут,а он,оказывается,скитается по городам.. Лучше бы здесь дома сидел и умничал,неудачник :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9717
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 03.09.21 - 16:40
#12
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Агенство по делам госслужбы как всегда открыли велосипед и изобрели Америку)
Хотят под видом инициативы президента отчитаться о том что уже давным давно введено
Тестирование на знание казахского языка так-то всех проходят при поступлении на госслужбу
Цитата:
maxsaf:
Давайте уж тогда и сферу обслуживания полностью, че мелочиться?

Эти так и так по закону должны обслужить на двух языках)
Цитата:
111:
На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией, которая чуть воздух нам не перекрыла.. Имеет ли право патриот делать так?

Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))
Цитата:
maxsaf:
сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.

Зачем наравне?
Русский просто используется официально как сказал президент
Тоесть Его никто не запрещает)
Но и говорить на нем никого не заставляют))
Он среди прочих,типо узбекского и уйгурского тут) Цитата:
Сабыр:
Я думал он действительно крут,а он,оказывается,скитается по городам..

Очень интересно
Как можно угледеть крутость в сером?
Понимаю,Куат
Россию вывел что та аж истерить начала по всем каналам
Понимаю Юджин какой бы не был некомпетентный как журналист но вон в цветочках разбирается,и пописывает на тему дач вполне сносно
ЖКХ ругает иногда справедливо
Смелости хвататет
Да даже таже Ведлер
Как бы не врала насчет времени но у нее не занимать крутости стоять на своем)
Раз за разом наступать на теже грабли и всервоно идет)
А серый что? У него два слова акунаматат и чинуши
Попробуй возразить ему он сразу третье свое слово вспоминает-нурлыкун)
Всё.
Тут словарный запас серого кончается
И что в этом крутого?)) Что он такой типо правдорубец? Ага вбросил инфу что в Костанае нет библиотек и книжных магазинов) это правда? Нет просто,брюзжит и врёт старый из за границы,когда как тут бы сидел тише воды
А речку уй пересек и сразу голосок прорезался))
Это не крутость
Это лицемерие
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