"В целях расширения применения казахского языка в государственных органах полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу", - говорится в документе.
А поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.
maxsaf: поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.
Считаю данную инициативу также необходимо применить в отношении шахтёров и работников сельского хозяйства, это ведь самое главное в работе каждого гражданина (патриота)! Или например с армейских призывников обязательно требовать знания языка, если не знает, то нечего ему в армии делать. Хорошо конечно, когда в стране нет никаких проблем, кроме языковой и ономастической требующих оперативного решения.
Интересно, что делают настоящие патриоты там, скупая виллы и яхты? На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией, которая чуть воздух нам не перекрыла.. Имеет ли право патриот делать так? Или право владения казахским языком даёт такие так сказать права?
У нас у ойропейских языков нет статуса.. А эти патриоты наверно тоже как Серый, восхищаются что для аборигенов с деньгами там настроили.. Сидят, любуются тем, чего не сделали у себя на родине, не забывая ее при этом хаять..
Агенство по делам госслужбы как всегда открыли велосипед и изобрели Америку) Хотят под видом инициативы президента отчитаться о том что уже давным давно введено Тестирование на знание казахского языка так-то всех проходят при поступлении на госслужбу Цитата:
maxsaf: Давайте уж тогда и сферу обслуживания полностью, че мелочиться?
Эти так и так по закону должны обслужить на двух языках) Цитата:
111: На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией, которая чуть воздух нам не перекрыла.. Имеет ли право патриот делать так?
Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?)) Цитата:
maxsaf: сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.
Зачем наравне? Русский просто используется официально как сказал президент Тоесть Его никто не запрещает) Но и говорить на нем никого не заставляют)) Он среди прочих,типо узбекского и уйгурского тут) Цитата:
Сабыр: Я думал он действительно крут,а он,оказывается,скитается по городам..
Очень интересно Как можно угледеть крутость в сером? Понимаю,Куат Россию вывел что та аж истерить начала по всем каналам Понимаю Юджин какой бы не был некомпетентный как журналист но вон в цветочках разбирается,и пописывает на тему дач вполне сносно ЖКХ ругает иногда справедливо Смелости хвататет Да даже таже Ведлер Как бы не врала насчет времени но у нее не занимать крутости стоять на своем) Раз за разом наступать на теже грабли и всервоно идет) А серый что? У него два слова акунаматат и чинуши Попробуй возразить ему он сразу третье свое слово вспоминает-нурлыкун) Всё. Тут словарный запас серого кончается И что в этом крутого?)) Что он такой типо правдорубец? Ага вбросил инфу что в Костанае нет библиотек и книжных магазинов) это правда? Нет просто,брюзжит и врёт старый из за границы,когда как тут бы сидел тише воды А речку уй пересек и сразу голосок прорезался)) Это не крутость Это лицемерие
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