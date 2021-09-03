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≡ Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает сообщения о принуждении студентов к вакцинации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает сообщения о принуждении студентов к вакцинации
Отправлено: 03.09.21 - 16:27
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2 сентября студенты Костанайского филиала ЧелГУ прислали в «НГ» сообщения, которые получали от кураторов в мессенджере Whats App. В них прямым текстом указывалось, что «всем тем, кто не провакцинировался, необходимо срочно это сделать».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9717
Re: Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает...
Отправлено: 03.09.21 - 16:27
#1
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В России главно принуждают людей Вакцинирватся а в филиале российского вуза-нет))
Как-то не справедливо
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m
§ mmxkz
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.14
Сообщений:
11
Re: Руководство костанайского филиала ЧелГУ опровергает...
Отправлено: 03.09.21 - 16:47
#2
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Цитата:
abaika95:

Про обязательную вакцинацию в российских учебных заведениях ничего не слышал, у вас откуда такая информация?)
Профайл
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