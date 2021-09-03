Отправлено: - 15:52

Сегодня, 3 сентября, жители с. Пешковка, Федоровского района сообщили "НГ" о том, что в мессенджере WhatsApp им поступают странные сообщения - о входе в амбулаторию через Ashyq и допуску туда только вакцинированных граждан или имеющих медотвод.