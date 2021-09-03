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≡ «Мы принимаем всех!» - Сообщение о входе в больницу через приложение Ashyq не соответствует действительности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
«Мы принимаем всех!» - Сообщение о входе в больницу через приложение Ashyq не соответствует действительности
Отправлено: 03.09.21 - 15:52
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Сегодня, 3 сентября, жители с. Пешковка, Федоровского района сообщили "НГ" о том, что в мессенджере WhatsApp им поступают странные сообщения - о входе в амбулаторию через Ashyq и допуску туда только вакцинированных граждан или имеющих медотвод.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
479
Re: «Мы принимаем всех!» - Сообщение о входе в больницу через...
Отправлено: 03.09.21 - 15:52
#1
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Цитата:
специалистом аппарата акима сельского округа была неверно истолкована ситуация и самостоятельно дано объявление



На дисциплинарный совет его и уволить с лишением права работы в госорганах пожизненно, за рассылку фейка - у нас же с этим строго теперь, да?..
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