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≡ «Я и моя машина». На Jetta, как на крыльях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
«Я и моя машина». На Jetta, как на крыльях
Отправлено: 02.09.21 - 09:27
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Конкурс для женщин, владеющих искусством управления. В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1361
Re: «Я и моя машина». На Jetta, как на крыльях
Отправлено: 02.09.21 - 09:27
#1
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себя украсили крыльями, а авто даже не помыли :-x
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
686
Re: «Я и моя машина». На Jetta, как на крыльях
Отправлено: 03.09.21 - 14:54
#2
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Какой колхоз :-o
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