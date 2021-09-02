Отправлено: - 16:40

maxsaf:

Давайте уж тогда и сферу обслуживания полностью, че мелочиться?

111:

На той же Украине, куда патриота тайно вывезли другие патриоты, пока все не успокоится с Россией, которая чуть воздух нам не перекрыла.. Имеет ли право патриот делать так?

maxsaf:

сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.

Сабыр:

Я думал он действительно крут,а он,оказывается,скитается по городам..

Агенство по делам госслужбы как всегда открыли велосипед и изобрели Америку)Хотят под видом инициативы президента отчитаться о том что уже давным давно введеноТестирование на знание казахского языка так-то всех проходят при поступлении на госслужбуЦитата:Эти так и так по закону должны обслужить на двух языках)Цитата:Ленин выехал за границу чтобы не сидеть в ссылках на родине, потомучто не патриот был?))Цитата:Зачем наравне?Русский просто используется официально как сказал президентТоесть Его никто не запрещает)Но и говорить на нем никого не заставляют))Он среди прочих,типо узбекского и уйгурского тут) Цитата:Очень интересноКак можно угледеть крутость в сером?Понимаю,КуатРоссию вывел что та аж истерить начала по всем каналамПонимаю Юджин какой бы не был некомпетентный как журналист но вон в цветочках разбирается,и пописывает на тему дач вполне сносноЖКХ ругает иногда справедливоСмелости хвататетДа даже таже ВедлерКак бы не врала насчет времени но у нее не занимать крутости стоять на своем)Раз за разом наступать на теже грабли и всервоно идет)А серый что? У него два слова акунаматат и чинушиПопробуй возразить ему он сразу третье свое слово вспоминает-нурлыкун)Всё.Тут словарный запас серого кончаетсяИ что в этом крутого?)) Что он такой типо правдорубец? Ага вбросил инфу что в Костанае нет библиотек и книжных магазинов) это правда? Нет просто,брюзжит и врёт старый из за границы,когда как тут бы сидел тише водыА речку уй пересек и сразу голосок прорезался))Это не крутостьЭто лицемерие