Re: На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012...

Отправлено: - 14:47

Возможно отправили туда, где есть спрос на мясо птицы и хорошие, успешные продажи. Значит на должном уровне изучают потребности рынка в товарах и услугах, маркетинговый ход. Тем более, в прошлом году Сайлау отмечал, что курятины много в регионе, идёт перепроизводство... (выше по ссылке в заметке).