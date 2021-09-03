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≡ На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012 года, всё-таки наладили производство бройлеров
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42297
На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012 года, всё-таки наладили производство бройлеров
Отправлено: 03.09.21 - 13:26
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За полгода на предприятии ТОО "Poultry Agro" произвели 6 000 тонн птицы. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", на брифинге в РСК сегодня, 3 сентбря, сообщил руководитель управления предпринимательства акимата Костанайской области Олжас САПАРБЕКОВ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13064
На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012 года, всё-таки наладили производство бройлеров
Отправлено: 03.09.21 - 13:26
#1
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//Корреспонденты "НГ" смогли найти информацию о бройлерах "Коко" пока только на сайте ТЦ "Меркурий" в Рудном.//

если в Кустанае нет, то все эти цифры брехня.
хотя если акционеры их сами употребили..

[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 13:29]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2241
Re: На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012...
Отправлено: 03.09.21 - 13:45
#2
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Яйцы "Ко-ко", в супермаркетах "Азия" продаются. Курятины не видела.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2293
Re: На бывшей Комсомольской птицефабрике, которая стояла с 2012...
Отправлено: 03.09.21 - 14:47
#3
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Возможно отправили туда, где есть спрос на мясо птицы и хорошие, успешные продажи. Значит на должном уровне изучают потребности рынка в товарах и услугах, маркетинговый ход. Тем более, в прошлом году Сайлау отмечал, что курятины много в регионе, идёт перепроизводство... (выше по ссылке в заметке).
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