Отправлено: - 13:25

"В целях расширения применения казахского языка в государственных органах полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу", - говорится в документе.

Цитата:А поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.