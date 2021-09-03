Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим

Отправлено: - 10:43

в урну надо выбросить этот ашик.

машинка для воровства денег из бюджета.

в библиотеку где десять человек находятся- ашик,

а в супермаркет с тысячью людей - пофик ашик.

не говорю уже про автобусы , с учетом начала учебы,

набитые под трамбовку утром и вечером,все без масок,

ашик курит где то...точнее бабло считаеь..