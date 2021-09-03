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≡ Песок со стройки вывозят под окна соседнего дома в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42293
Песок со стройки вывозят под окна соседнего дома в Костанае
Отправлено: 03.09.21 - 12:21
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На редакционный WhatsApp "НГ" за последние дни поступила уже не одна жалоба. Жители дома по ул. Темирбаева, 39 сообщают, что на их жалобы никто не реагирует.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2020
Re: Песок со стройки вывозят под окна соседнего дома в Костанае
Отправлено: 03.09.21 - 12:21
#1
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16 этажей для этого кусочка наверно многовато..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22620
Re: Песок со стройки вывозят под окна соседнего дома в Костанае
Отправлено: 03.09.21 - 12:33
#2
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Цитата:
111:
наверно многовато..

А, достроят, ли?
16 этажей... :lol: ;-)
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