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≡ Статус в "Ashyq" сделали мигающим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42293
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
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Это сделано для того, чтобы посетители не могли пройти на объекты с помощью скриншотов, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
478
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
#1
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Зачем столько сложностей? Татуировку на лоб в виде бар-кода ИИН каждому наколоть, а на входе человек со сканером пусть стоит и все. Никто ничего не подделает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13062
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
#2
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в урну надо выбросить этот ашик.
машинка для воровства денег из бюджета.
в библиотеку где десять человек находятся- ашик,
а в супермаркет с тысячью людей - пофик ашик.
не говорю уже про автобусы , с учетом начала учебы,
набитые под трамбовку утром и вечером,все без масок,
ашик курит где то...точнее бабло считаеь..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13062
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:48
#3
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Цитата:
самый умный:
Татуировку на лоб в виде бар-кода ИИН


//Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена на всех станциях в Москве 15 октября, заявил мэр Сергей Собянин.//

плюс сразу всех кто в розыске поймают.
у нас ашик.
лидеры ашик.
лучшие в ашик.
цирк,клоуны на арене.

[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 11:23]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2240
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:59
#4
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а какая проблема, при установке ашИка указать ИНН другого человека, который как тебе доподлинно известно с синим или зеленым статусом?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
48
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:20
#5
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Цитата:
юля елиссева:

И привязать к чужому человеку свой номер телефона?
А чтобы поставить приложение от своего банка, или зайти на госуслуги, носить с собой другой телефон со второй симкой?
Проще уколоться.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2240
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:39
#6
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Цитата:
serg kost:
Проще уколоться.

я давно уже укололась вакциной одобренной ВОЗ. В Ашике зеленый статус. Я о том, что систему в принципе легко обмануть, указав при установке ашика левый ИИН.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
48
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:59
#7
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Да и я укололся.
Неодобренной))).
ВОЗ я не доверяю с прошлого года. Есть основания.
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.

[Исправлено: serg kost, 03.09.2021 - 12:30]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2240
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:17
#8
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Цитата:
serg kost:
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.

Путинизм головного мозга он не лечится...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13062
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:25
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Путинизм головного мозга он не лечится...


как ни печально,но это про тебя.
извини.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
684
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:29
#10
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Цитата:
alex_60:
как ни печально

Интересно,самые лучшие и эффективные лекарства импорт,а тут раз и путин впереди планеты всей :lol: А что же они для себя не придумают лучшие лекарства?? А то собирают миллион долларов на какой-то импортный укол для ребенка. Где логика?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
48
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:32
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Путинизм головного мозга он не лечится...

Нет. Голый реализм. И хоть какое-то знание проблемы изнутри.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
48
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:35
#12
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Цитата:
Сабыр:
а тут раз и путин впереди планеты всей

Участвовали в разработке военные.
А все, связанное с защитой от бактериологического оружич, в России делать умеют.
Да и после вакцины от Эболы наработки остались. Принцип тот же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13062
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:36
#13
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Цитата:
Сабыр:
а тут раз и путин впереди планеты всей


и тебя вылечат.
после мрт.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
684
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:52
#14
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Цитата:
alex_60:
после мрт

Шура,ты стал педиатром? :lol:
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