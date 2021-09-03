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Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42293
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
Это сделано для того, чтобы посетители не могли пройти на объекты с помощью скриншотов, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Костанайской области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 478
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
Зачем столько сложностей? Татуировку на лоб в виде бар-кода ИИН каждому наколоть, а на входе человек со сканером пусть стоит и все. Никто ничего не подделает.
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:43
в урну надо выбросить этот ашик.
машинка для воровства денег из бюджета.
в библиотеку где десять человек находятся- ашик,
а в супермаркет с тысячью людей - пофик ашик.
не говорю уже про автобусы , с учетом начала учебы,
набитые под трамбовку утром и вечером,все без масок,
ашик курит где то...точнее бабло считаеь..
машинка для воровства денег из бюджета.
в библиотеку где десять человек находятся- ашик,
а в супермаркет с тысячью людей - пофик ашик.
не говорю уже про автобусы , с учетом начала учебы,
набитые под трамбовку утром и вечером,все без масок,
ашик курит где то...точнее бабло считаеь..
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:48
Цитата:
//Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена на всех станциях в Москве 15 октября, заявил мэр Сергей Собянин.//
плюс сразу всех кто в розыске поймают.
у нас ашик.
лидеры ашик.
лучшие в ашик.
цирк,клоуны на арене.
[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 11:23]
самый умный:
Татуировку на лоб в виде бар-кода ИИН
Татуировку на лоб в виде бар-кода ИИН
//Система оплаты проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц будет запущена на всех станциях в Москве 15 октября, заявил мэр Сергей Собянин.//
плюс сразу всех кто в розыске поймают.
у нас ашик.
лидеры ашик.
лучшие в ашик.
цирк,клоуны на арене.
[Исправлено: alex_60, 03.09.2021 - 11:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2240
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 10:59
а какая проблема, при установке ашИка указать ИНН другого человека, который как тебе доподлинно известно с синим или зеленым статусом?
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:20
Цитата:
И привязать к чужому человеку свой номер телефона?
А чтобы поставить приложение от своего банка, или зайти на госуслуги, носить с собой другой телефон со второй симкой?
Проще уколоться.
юля елиссева:
И привязать к чужому человеку свой номер телефона?
А чтобы поставить приложение от своего банка, или зайти на госуслуги, носить с собой другой телефон со второй симкой?
Проще уколоться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2240
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:39
Цитата:
я давно уже укололась вакциной одобренной ВОЗ. В Ашике зеленый статус. Я о том, что систему в принципе легко обмануть, указав при установке ашика левый ИИН.
serg kost:
Проще уколоться.
Проще уколоться.
я давно уже укололась вакциной одобренной ВОЗ. В Ашике зеленый статус. Я о том, что систему в принципе легко обмануть, указав при установке ашика левый ИИН.
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 11:59
Да и я укололся.
Неодобренной))).
ВОЗ я не доверяю с прошлого года. Есть основания.
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.
[Исправлено: serg kost, 03.09.2021 - 12:30]
Неодобренной))).
ВОЗ я не доверяю с прошлого года. Есть основания.
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.
[Исправлено: serg kost, 03.09.2021 - 12:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2240
Re: Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:17
Цитата:
Путинизм головного мозга он не лечится...
serg kost:
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.
Из медиков, кто родные или знакомые, никто западными вакцинами не колется.
Путинизм головного мозга он не лечится...
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:25
Цитата:
как ни печально,но это про тебя.
извини.
юля елиссева:
Путинизм головного мозга он не лечится...
Путинизм головного мозга он не лечится...
как ни печально,но это про тебя.
извини.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 684
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:29
Цитата:
Интересно,самые лучшие и эффективные лекарства импорт,а тут раз и путин впереди планеты всей А что же они для себя не придумают лучшие лекарства?? А то собирают миллион долларов на какой-то импортный укол для ребенка. Где логика?
alex_60:
как ни печально
как ни печально
Интересно,самые лучшие и эффективные лекарства импорт,а тут раз и путин впереди планеты всей А что же они для себя не придумают лучшие лекарства?? А то собирают миллион долларов на какой-то импортный укол для ребенка. Где логика?
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:32
Цитата:
Нет. Голый реализм. И хоть какое-то знание проблемы изнутри.
юля елиссева:
Путинизм головного мозга он не лечится...
Путинизм головного мозга он не лечится...
Нет. Голый реализм. И хоть какое-то знание проблемы изнутри.
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:35
Цитата:
Участвовали в разработке военные.
А все, связанное с защитой от бактериологического оружич, в России делать умеют.
Да и после вакцины от Эболы наработки остались. Принцип тот же.
Сабыр:
а тут раз и путин впереди планеты всей
а тут раз и путин впереди планеты всей
Участвовали в разработке военные.
А все, связанное с защитой от бактериологического оружич, в России делать умеют.
Да и после вакцины от Эболы наработки остались. Принцип тот же.
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:36
Цитата:
и тебя вылечат.
после мрт.
Сабыр:
а тут раз и путин впереди планеты всей
а тут раз и путин впереди планеты всей
и тебя вылечат.
после мрт.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 684
Статус в "Ashyq" сделали мигающим
Отправлено: 03.09.21 - 12:52
Цитата:
Шура,ты стал педиатром?
alex_60:
после мрт
после мрт
Шура,ты стал педиатром?
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