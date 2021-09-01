Отправлено: - 12:12

Vit:

сбежал в Грузию Интересно он там на каком языке щас общается с грузинами?))

Цитата:уже есть другая информация//радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Абзала Куспана. По словам адвоката, блогер находится в Киеве. «Пока неизвестно, останется ли он в Киеве. Это зависит от местных правозащитных организаций», — сказал адвокат.\\а на каком языке общается.естественно на русском.