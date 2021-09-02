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≡ Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42288
Порог знания казахского предложили установить для госслужащих
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
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Знание государственного языка для устройства на госслужбу в Казахстане может стать обязательным. С такой инициативой выступило Агентство по делам государственной службы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12041
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:12
#1
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А че только для госслужащих? Давайте уж тогда и сферу обслуживания полностью, че мелочиться? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12041
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:15
#2
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Цитата:
полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу

А порог верхний или нижний? :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12041
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 13:25
#3
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Цитата:
"В целях расширения применения казахского языка в государственных органах полагаем возможным установление порога на знание госязыка для поступления на госслужбу", - говорится в документе.

А поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13046
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 18:09
#4
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Цитата:
maxsaf:
поскольку согласно конституции русский язык используется наравне с казахским в госах, сразу же предлагаю установить порог для русского языка по всей стране, включая отдаленные южные аулы. Ну чтобы "наравне", а то как то на перекос похоже.


было бы справедливо
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
811
Re: Порог знания казахского предложили установить для...
Отправлено: 02.09.21 - 23:44
#5
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Цитата:
maxsaf:
А че только для госслужащих?

Считаю данную инициативу также необходимо применить в отношении шахтёров и работников сельского хозяйства, это ведь самое главное в работе каждого гражданина (патриота)! Или например с армейских призывников обязательно требовать знания языка, если не знает, то нечего ему в армии делать.
Хорошо конечно, когда в стране нет никаких проблем, кроме языковой и ономастической требующих оперативного решения.
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