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/ Список форумов » Общие форумы » Клуб путешественников "НГ"
≡ Гуляем по Тюмени
 
 
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Куратор темы: yudjin
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7652
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 22:25
#11
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Цитата:
yudjin:
Как вам двор?

Там точно не хватает 9-ти этажного общежития медицинского коледжа. :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7652
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 22:28
#12
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Кстати по транспорту, во всём практически, цивилизованном мире, он муниципальный. А в Костанае частники. Но тут опять вопрос, муниципального нет, частные автобусы есть, почему частным маршруткам нельзя?
Куда антимонопольный комитет только смотрит?

[Исправлено: elektron, 02.09.2021 - 17:29]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14337
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 22:53
#13
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Цитата:
elektron:
Кстати по транспорту, во всём практически, цивилизованном мире, он муниципальный. А в Костанае частники

В Казахстане стараются как можно меньше государственных предприятий делать - развивают государственно-частное партнёрство, когда государство обеспечивает клиентами и, возможно, даёт деньги, а частник работает и за всем смотрит. Даже детских садов, наверное, не осталось государственных - есть частные с гос группами, где родители платят только за питание, а остальное даёт государство.
Цитата:
elektron:
Но тут опять вопрос, муниципального нет, частные автобусы есть, почему частным маршруткам нельзя?

Есть частник, который выигрывает тендер на перевозки пассажиров. Есть условия тендера и есть правила пассажирских перевозок - тем и довольствуются.
В Челябинске, например, есть маршрутки, но там, по-моему, никаких правил - за нарушение графика никто не ответит. А поскольку водители, в основном, мусульмане - в мусульманские праздники с утра они очень редко ходят. Сам заметил, Ораза была когда и Курбан-айт.

Я когда приехал сюда первый раз - будто в студенческие годы вернулся: "передайте за проезд"))). Единственное отличие - здесь маршрутки все со стоячими местами и не нужно сгибаться в три погибели.

[Исправлено: Victor Yang, 02.09.2021 - 22:56]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12041
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 22:59
#14
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Цитата:
yudjin:

Отличная реклама городу :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7705
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 23:01
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Даже детских садов, наверное, не осталось государственных

Как это не осталось? Практически все сады в типовых советских зданиях в Костанае по-прежнему государственные.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7652
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 23:11
#16
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Цитата:
Victor Yang:
развивают государственно-частное партнёрство, когда государство обеспечивает клиентами

Ну так клиенты есть, ждут автобус, а дождаться не могут. А другой частник (партнёр государства) говорит, мне этот маршрут не выгоден - не буду ездить. Это как? Если есть договор, то он должен обеими сторонами исполняться. Вне зависимости от наполненности автобусов. Простой расчёт: 45 пассажиров в одну сторону, даже по 80-ть тенге х 20 рейсов х 30 дней = 2160000. С одного автобуса в месяц, за минусом топливо, ремонт, зарплата, налоги. Но неужели может быть невыгодно содержать автобус приносящий более 2-ух лямов? И это при минимальном расчёте, только 45 пассажиров? ;-) Просто кто то или зажрался, или нюх потерял. :lol: Цитата:
Victor Yang:
Есть частник, который выигрывает тендер на перевозки пассажиров.

Это не объясняет запрет на маршрутки.Цитата:
Victor Yang:
В Челябинске, например, есть маршрутки, но там, по-моему, никаких правил

Да и ради бога, главное, что они есть. они и тендеров не выигрывали. ;-)
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