Отправлено: - 22:53

elektron:

Кстати по транспорту, во всём практически, цивилизованном мире, он муниципальный. А в Костанае частники

elektron:

Но тут опять вопрос, муниципального нет, частные автобусы есть, почему частным маршруткам нельзя?

[Исправлено: Victor Yang, 02.09.2021 - 22:56]

Цитата:В Казахстане стараются как можно меньше государственных предприятий делать - развивают государственно-частное партнёрство, когда государство обеспечивает клиентами и, возможно, даёт деньги, а частник работает и за всем смотрит. Даже детских садов, наверное, не осталось государственных - есть частные с гос группами, где родители платят только за питание, а остальное даёт государство.Цитата:Есть частник, который выигрывает тендер на перевозки пассажиров. Есть условия тендера и есть правила пассажирских перевозок - тем и довольствуются.В Челябинске, например, есть маршрутки, но там, по-моему, никаких правил - за нарушение графика никто не ответит. А поскольку водители, в основном, мусульмане - в мусульманские праздники с утра они очень редко ходят. Сам заметил, Ораза была когда и Курбан-айт.Я когда приехал сюда первый раз - будто в студенческие годы вернулся: "передайте за проезд"))). Единственное отличие - здесь маршрутки все со стоячими местами и не нужно сгибаться в три погибели.