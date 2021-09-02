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Утопая в комфортеНашел я схожесть наших городов и в любви к зелени и цветам. Только, в отличие от значительно полысевшего в последние годы Костаная, Тюмень просто утопает в насаждениях: деревья и стриженный кустарник вдоль улиц и во дворах, множество больших парков и малых скверов. Везде чувствуется и профессиональный подход, и заботливая рука, и просто любовь жителей к зелени, дарящей красоту и комфорт.На многих улицах тополя дают комфортную тень для пешеходовГород с высоты смотрится плотно застроенным и зеленымЗдесь не все тополя и другие, попавшиеся под топор, деревья безжалостно истребляют и кронируют, потому улицы по большей части тенистые.Вместо привычной для нас петунии, на тюменских клумбах любят высаживать вечноцветущую бегонию.Даже в нынешнее знойное лето клумбы пестрят цветочными узорами, а подстриженные газоны не выжжены в прах. Кстати, на последних запрещено выгуливать домашних питомцев, которых, я заметил, очень любят держать в российских городах. Об этом сообщают повсеместно установленные знаки и таблички.Удивил металлический ящик в подъезде дома, где мы жили. Из него, выходя на прогулку со своей собакой, можно взять бумажный пакет с совочком для уборки экскрементов. Жители этой новостройки не брезгуют прибрать за питомцами в своем дворе, поэтому вляпаться в неприятности на газоне или песочнице детям не грозит.Не плохо бы и нашим владельцам собак выдавать такие пакеты.Уход за такой красотой возле подъездов лежит на обслуживающей компанииНедалеко от места нашего проживания, рядом с перекрестком, постоянно наблюдал двух немаленьких собак, мирно посапывающих на газоне. У каждой в ухе была ярко-желтая бирка с номером. Оказывается, в Тюмени практически нет брошенных домашних животных, а те, что нам встретились, учтены, стерилизованы, чипированы и отпущены на волю.Экскременты собак на газоне не превращаются в удобрение, считают тюменцы, поэтому питомцев здесь не выгуливаютДвор дома, в котором мы остановились, стал еще одной неожиданностью. Таких я не встречал ни в Челябинске, ни в Костанае. Изумрудная газонная трава, цветущие кустарники и аккуратные деревья, клумбы с многолетниками, образцы ландшафтного дизайна с декорированием галькой и сосновой корой. Уходом занимается обслуживающая компания (аналог нашего ПКСК). Детская площадка считается экологически безопасной и сооружена практически полностью из бревен.По задумке авторов экоакции, пластиковые крышки помогают озеленять городОдно из проявлений экологического движений пару раз встретилось на улицах Тюмени. Это стилизованные под дерево контейнеры для сбора пластиковых крышек. Как написано на табличке, 8 кг сданных крышек обеспечат покупку семян, выращивание и высадку на территории города одного дерева. Идея отличная! И мусора меньше, и город озеленяется.Мусорная площадка чиста, продумана и оснащена информациейКак человека, неравнодушного к костанайским беспризорным мусорным площадкам, меня тянуло посмотреть на них и в Тюмени. Ни одна из увиденных не была похожа на нашу: все контейнеры имели либо крышку, либо крышу, чтобы мусор не разлетался вокруг. На некоторых имелся отсек для крупногабаритного мусора, у каждой площадки установлен стенд с данными коммунальщиков и правилами пользования.Возле дома, где мы жили, был совершенно не типичный для Костаная мусоросборник. Две, похожие на бочки, емкости, которые не имели дна и стояли на достаточно глубоких ямах. Внутрь был вставлен вместительный полипропиленовый мешок, который уборщики и вывозили вместе с бытовым мусором. Главное - вокруг было чисто. Чем не пример, чтобы перенять и нам?