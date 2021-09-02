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Гуляем по Тюмени
Гуляем по Тюмени
Куратор темы: yudjin
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:16
Тюмень - город, где начинается путь...
Этот слоган нынче красуется в Тюмени повсеместно: встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях.
В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет.
О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
Этот слоган нынче красуется в Тюмени повсеместно: встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях.
В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет.
О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:28
Маски на гвоздях
Попадая в любой новый город, начинаешь с жадностью поглощать все вокруг, всматриваться в лица, пытаться прочувствовать его атмосферу, почаще расчехлять фотоаппарат. Ну и, конечно же, сравнивать цены, инфраструктуру, благоустройство и даже нынешние ограничения в связи с пандемией.
Мурал, на одном из корпусов Областной клинической больницы, в знак благодарности врачам, спасающим от коронавируса
То, что в мире бушует коронавирус, в Тюмени не чувствуется. По официальной статистике, 10 августа на территории Тюменской области было выявлено 280 зараженных, а в Костанайской области - 257 человек. Но, в отличие от Костаная, граждан здесь не запугивают еженедельными постановлениями, запретами на проведение мероприятий, локдаунами, штрафами, выписанными мониторинговыми группами, разделением людей по цветам и недопущением к рабочим местам без вакцинации. Тюменцы живут обычной жизнью с некоторым присутствием масочного режима.
О том, что в общественных местах необходимо носить маски, нам сразу поведал информатор, когда на привокзальной площади мы сели в такси. Такие же сообщения, наряду с бумажными объявлениями, постоянно звучат в автобусах и маршрутках. На вопрос, пускают ли в торгово-развлекательные центры по каким-либо приложениям и QR-кодам, глаза водителя удивленно округлились: - О чем вы? Все открыто без ограничения!
Убедились в этом в первом же сетевом продуктовом магазине. В них существует только одно правило: кассир не станет пробивать товар, пока покупатель не оденет маску. Поэтому все ответственно натягивают средства защиты на входе или… перед кассой. Кстати, входные группы магазинов, ТРЦ, работающие без ограничения по времени, кафе и рестораны не пестрят разномастными листками с постановлениями, предупреждениями и QR-кодами. Не создают здесь охранники и совершенно бесполезных очередей на входе с проверкой температуры, паспортных данных, статуса и требованием обработки рук.
Обработка аттракционов антисептиками проводится после каждого катания
Тема вакцинации, конечно, имеет место быть. Ей посвящены баннеры на улицах, листовки в общественных местах и даже арт-объект на площади 400-летия Тюмени. «Повесить маску на гвоздь», если ты уже вакцинировался, предлагают авторы этой инсталляции. Примерно половина гвоздей была занята.
Арт-объект на площади 400-летия Тюмени актуален в наши дни
Как рассказали жители города, прививку можно получить в своей поликлинике по записи через сайт Госуслуг, в прививочных пунктах в крупных магазинах или передвижном вакциномобиле. Один такой мы обнаружили возле ТРЦ «Гудвин». Как сообщила фельдшер, в наличии только «Спутник Лайт». Пункт работает ежедневно, с 14.00 до 20.00. Очередей не наблюдается, но регулярно кто-нибудь заходит получить вакцину.
Передвижной вакциномобиль на парковке торгово-развлекательного центра – возможность быстро получить прививку
В отличие от Казахстана, здесь работающему населению не установили сроки для получения прививок, не запугивают работодателя непомерными штрафами. Последние, в свою очередь, не обязывают своих работников вакцинироваться, а пока настоятельно рекомендуют это сделать.
Отчет и пропаганда вакцинации в одном баннере на заборе Цветного бульвара
Попадая в любой новый город, начинаешь с жадностью поглощать все вокруг, всматриваться в лица, пытаться прочувствовать его атмосферу, почаще расчехлять фотоаппарат. Ну и, конечно же, сравнивать цены, инфраструктуру, благоустройство и даже нынешние ограничения в связи с пандемией.
Мурал, на одном из корпусов Областной клинической больницы, в знак благодарности врачам, спасающим от коронавируса
То, что в мире бушует коронавирус, в Тюмени не чувствуется. По официальной статистике, 10 августа на территории Тюменской области было выявлено 280 зараженных, а в Костанайской области - 257 человек. Но, в отличие от Костаная, граждан здесь не запугивают еженедельными постановлениями, запретами на проведение мероприятий, локдаунами, штрафами, выписанными мониторинговыми группами, разделением людей по цветам и недопущением к рабочим местам без вакцинации. Тюменцы живут обычной жизнью с некоторым присутствием масочного режима.
О том, что в общественных местах необходимо носить маски, нам сразу поведал информатор, когда на привокзальной площади мы сели в такси. Такие же сообщения, наряду с бумажными объявлениями, постоянно звучат в автобусах и маршрутках. На вопрос, пускают ли в торгово-развлекательные центры по каким-либо приложениям и QR-кодам, глаза водителя удивленно округлились: - О чем вы? Все открыто без ограничения!
Убедились в этом в первом же сетевом продуктовом магазине. В них существует только одно правило: кассир не станет пробивать товар, пока покупатель не оденет маску. Поэтому все ответственно натягивают средства защиты на входе или… перед кассой. Кстати, входные группы магазинов, ТРЦ, работающие без ограничения по времени, кафе и рестораны не пестрят разномастными листками с постановлениями, предупреждениями и QR-кодами. Не создают здесь охранники и совершенно бесполезных очередей на входе с проверкой температуры, паспортных данных, статуса и требованием обработки рук.
Обработка аттракционов антисептиками проводится после каждого катания
Тема вакцинации, конечно, имеет место быть. Ей посвящены баннеры на улицах, листовки в общественных местах и даже арт-объект на площади 400-летия Тюмени. «Повесить маску на гвоздь», если ты уже вакцинировался, предлагают авторы этой инсталляции. Примерно половина гвоздей была занята.
Арт-объект на площади 400-летия Тюмени актуален в наши дни
Как рассказали жители города, прививку можно получить в своей поликлинике по записи через сайт Госуслуг, в прививочных пунктах в крупных магазинах или передвижном вакциномобиле. Один такой мы обнаружили возле ТРЦ «Гудвин». Как сообщила фельдшер, в наличии только «Спутник Лайт». Пункт работает ежедневно, с 14.00 до 20.00. Очередей не наблюдается, но регулярно кто-нибудь заходит получить вакцину.
Передвижной вакциномобиль на парковке торгово-развлекательного центра – возможность быстро получить прививку
В отличие от Казахстана, здесь работающему населению не установили сроки для получения прививок, не запугивают работодателя непомерными штрафами. Последние, в свою очередь, не обязывают своих работников вакцинироваться, а пока настоятельно рекомендуют это сделать.
Отчет и пропаганда вакцинации в одном баннере на заборе Цветного бульвара
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:35
Город культурных дорог
Тюмень по компактности схожа с Костанаем: плотная застройка, узкие дороги, особенно в старой части города. Здесь много улиц с зеленой разделительной полосой и односторонним автомобильным движением. На некоторых центральных транспортных артериях города тротуар делится на пешеходную часть и велодорожку, которая выделена разметкой и знаками.
Велодорожка на улице 50 лет Октября благодаря разметке четко видна
Множеством знаков и светофоров уставлены и увешаны городские перекрестки, а организация пересечения их сначала ставит в ступор неподготовленного пешехода. Здесь одновременно могут стоять как пешеходы, так и транспорт. Честное слово, я впервые в жизни видел, что перекресток можно переходить по диагонали. При этом можно несколько минут ожидать, когда же загорится зеленый, а потом вприпрыжку за 13-15 секунд переходить половину улицы, потому что на второй части все еще горит красный свет.
Переход перекрестка по диагонали я видел только в Тюмени
Со временем к такой организации привыкаешь и используешь время, чтобы передохнуть и прочитать, что «Культура на дорогах - это мы!», «Спасибо, что переходите по правилам!».
Такие трафаретные надписи на асфальте встречались на многих перекрестках.
Передвигаться по городу можно разными способами. Наряду с привычными автобусами и маршрутками по цене 28 рублей за поездку при наличной оплате (безналом - 27 руб.), пользуется спросом прокат велосипедов и электросамокатов.
Взять напрокат велосипед или самокат можно в нескольких популярных местах города
Общественный транспорт (не в пример соседнему Челябинску) имеет цивильный вид и хорошую организацию. На всех автобусных остановках размещен поминутный график прибытия и список остановок каждого маршрута. Мы путешествовали по городу с приложением 2ГИС, которое достаточно точно строило путь и информировало о движении транспорта, но и с графиком на остановках сверялись.
Каждая остановка снабжена полным расписанием маршрутов
Автобусы и маршрутки все новые, зеленого цвета снаружи и чистейшие внутри. В них не принято водителям даже включать музыку. В автобусах работают кондукторы, которое имеют свое место. На него никто не садится. Кондуктор курсирует по салону, взимает оплату наличными, банковскими или социальными картами и обязательно выдает билет.
С автобусами и маршрутками в городе проблем нет. Главное, знать нужный маршрут
Как мне поведали тюменцы, кардинальная транспортная реформа случилась после забастовки частных автопарков, когда в один из городских праздников они не вышли на линию, оставив массу горожан без автобусов. Разозлившиеся власти полностью разорвали отношения с частниками и поддержали государственный автопарк, значительно обновив общественный транспорт. Не напоминает ли вам эта ситуация Костанай?
Тюмень по компактности схожа с Костанаем: плотная застройка, узкие дороги, особенно в старой части города. Здесь много улиц с зеленой разделительной полосой и односторонним автомобильным движением. На некоторых центральных транспортных артериях города тротуар делится на пешеходную часть и велодорожку, которая выделена разметкой и знаками.
Велодорожка на улице 50 лет Октября благодаря разметке четко видна
Множеством знаков и светофоров уставлены и увешаны городские перекрестки, а организация пересечения их сначала ставит в ступор неподготовленного пешехода. Здесь одновременно могут стоять как пешеходы, так и транспорт. Честное слово, я впервые в жизни видел, что перекресток можно переходить по диагонали. При этом можно несколько минут ожидать, когда же загорится зеленый, а потом вприпрыжку за 13-15 секунд переходить половину улицы, потому что на второй части все еще горит красный свет.
Переход перекрестка по диагонали я видел только в Тюмени
Со временем к такой организации привыкаешь и используешь время, чтобы передохнуть и прочитать, что «Культура на дорогах - это мы!», «Спасибо, что переходите по правилам!».
Такие трафаретные надписи на асфальте встречались на многих перекрестках.
Передвигаться по городу можно разными способами. Наряду с привычными автобусами и маршрутками по цене 28 рублей за поездку при наличной оплате (безналом - 27 руб.), пользуется спросом прокат велосипедов и электросамокатов.
Взять напрокат велосипед или самокат можно в нескольких популярных местах города
Общественный транспорт (не в пример соседнему Челябинску) имеет цивильный вид и хорошую организацию. На всех автобусных остановках размещен поминутный график прибытия и список остановок каждого маршрута. Мы путешествовали по городу с приложением 2ГИС, которое достаточно точно строило путь и информировало о движении транспорта, но и с графиком на остановках сверялись.
Каждая остановка снабжена полным расписанием маршрутов
Автобусы и маршрутки все новые, зеленого цвета снаружи и чистейшие внутри. В них не принято водителям даже включать музыку. В автобусах работают кондукторы, которое имеют свое место. На него никто не садится. Кондуктор курсирует по салону, взимает оплату наличными, банковскими или социальными картами и обязательно выдает билет.
С автобусами и маршрутками в городе проблем нет. Главное, знать нужный маршрут
Как мне поведали тюменцы, кардинальная транспортная реформа случилась после забастовки частных автопарков, когда в один из городских праздников они не вышли на линию, оставив массу горожан без автобусов. Разозлившиеся власти полностью разорвали отношения с частниками и поддержали государственный автопарк, значительно обновив общественный транспорт. Не напоминает ли вам эта ситуация Костанай?
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:47
Утопая в комфорте
Нашел я схожесть наших городов и в любви к зелени и цветам. Только, в отличие от значительно полысевшего в последние годы Костаная, Тюмень просто утопает в насаждениях: деревья и стриженный кустарник вдоль улиц и во дворах, множество больших парков и малых скверов. Везде чувствуется и профессиональный подход, и заботливая рука, и просто любовь жителей к зелени, дарящей красоту и комфорт.
На многих улицах тополя дают комфортную тень для пешеходов
Город с высоты смотрится плотно застроенным и зеленым
Здесь не все тополя и другие, попавшиеся под топор, деревья безжалостно истребляют и кронируют, потому улицы по большей части тенистые.
Вместо привычной для нас петунии, на тюменских клумбах любят высаживать вечноцветущую бегонию.
Даже в нынешнее знойное лето клумбы пестрят цветочными узорами, а подстриженные газоны не выжжены в прах. Кстати, на последних запрещено выгуливать домашних питомцев, которых, я заметил, очень любят держать в российских городах. Об этом сообщают повсеместно установленные знаки и таблички.
Удивил металлический ящик в подъезде дома, где мы жили. Из него, выходя на прогулку со своей собакой, можно взять бумажный пакет с совочком для уборки экскрементов. Жители этой новостройки не брезгуют прибрать за питомцами в своем дворе, поэтому вляпаться в неприятности на газоне или песочнице детям не грозит.
Не плохо бы и нашим владельцам собак выдавать такие пакеты.
Уход за такой красотой возле подъездов лежит на обслуживающей компании
Недалеко от места нашего проживания, рядом с перекрестком, постоянно наблюдал двух немаленьких собак, мирно посапывающих на газоне. У каждой в ухе была ярко-желтая бирка с номером. Оказывается, в Тюмени практически нет брошенных домашних животных, а те, что нам встретились, учтены, стерилизованы, чипированы и отпущены на волю.
Экскременты собак на газоне не превращаются в удобрение, считают тюменцы, поэтому питомцев здесь не выгуливают
Двор дома, в котором мы остановились, стал еще одной неожиданностью. Таких я не встречал ни в Челябинске, ни в Костанае. Изумрудная газонная трава, цветущие кустарники и аккуратные деревья, клумбы с многолетниками, образцы ландшафтного дизайна с декорированием галькой и сосновой корой. Уходом занимается обслуживающая компания (аналог нашего ПКСК). Детская площадка считается экологически безопасной и сооружена практически полностью из бревен.
По задумке авторов экоакции, пластиковые крышки помогают озеленять город
Одно из проявлений экологического движений пару раз встретилось на улицах Тюмени. Это стилизованные под дерево контейнеры для сбора пластиковых крышек. Как написано на табличке, 8 кг сданных крышек обеспечат покупку семян, выращивание и высадку на территории города одного дерева. Идея отличная! И мусора меньше, и город озеленяется.
Мусорная площадка чиста, продумана и оснащена информацией
Как человека, неравнодушного к костанайским беспризорным мусорным площадкам, меня тянуло посмотреть на них и в Тюмени. Ни одна из увиденных не была похожа на нашу: все контейнеры имели либо крышку, либо крышу, чтобы мусор не разлетался вокруг. На некоторых имелся отсек для крупногабаритного мусора, у каждой площадки установлен стенд с данными коммунальщиков и правилами пользования.
Возле дома, где мы жили, был совершенно не типичный для Костаная мусоросборник. Две, похожие на бочки, емкости, которые не имели дна и стояли на достаточно глубоких ямах. Внутрь был вставлен вместительный полипропиленовый мешок, который уборщики и вывозили вместе с бытовым мусором. Главное - вокруг было чисто. Чем не пример, чтобы перенять и нам?
Нашел я схожесть наших городов и в любви к зелени и цветам. Только, в отличие от значительно полысевшего в последние годы Костаная, Тюмень просто утопает в насаждениях: деревья и стриженный кустарник вдоль улиц и во дворах, множество больших парков и малых скверов. Везде чувствуется и профессиональный подход, и заботливая рука, и просто любовь жителей к зелени, дарящей красоту и комфорт.
На многих улицах тополя дают комфортную тень для пешеходов
Город с высоты смотрится плотно застроенным и зеленым
Здесь не все тополя и другие, попавшиеся под топор, деревья безжалостно истребляют и кронируют, потому улицы по большей части тенистые.
Вместо привычной для нас петунии, на тюменских клумбах любят высаживать вечноцветущую бегонию.
Даже в нынешнее знойное лето клумбы пестрят цветочными узорами, а подстриженные газоны не выжжены в прах. Кстати, на последних запрещено выгуливать домашних питомцев, которых, я заметил, очень любят держать в российских городах. Об этом сообщают повсеместно установленные знаки и таблички.
Удивил металлический ящик в подъезде дома, где мы жили. Из него, выходя на прогулку со своей собакой, можно взять бумажный пакет с совочком для уборки экскрементов. Жители этой новостройки не брезгуют прибрать за питомцами в своем дворе, поэтому вляпаться в неприятности на газоне или песочнице детям не грозит.
Не плохо бы и нашим владельцам собак выдавать такие пакеты.
Уход за такой красотой возле подъездов лежит на обслуживающей компании
Недалеко от места нашего проживания, рядом с перекрестком, постоянно наблюдал двух немаленьких собак, мирно посапывающих на газоне. У каждой в ухе была ярко-желтая бирка с номером. Оказывается, в Тюмени практически нет брошенных домашних животных, а те, что нам встретились, учтены, стерилизованы, чипированы и отпущены на волю.
Экскременты собак на газоне не превращаются в удобрение, считают тюменцы, поэтому питомцев здесь не выгуливают
Двор дома, в котором мы остановились, стал еще одной неожиданностью. Таких я не встречал ни в Челябинске, ни в Костанае. Изумрудная газонная трава, цветущие кустарники и аккуратные деревья, клумбы с многолетниками, образцы ландшафтного дизайна с декорированием галькой и сосновой корой. Уходом занимается обслуживающая компания (аналог нашего ПКСК). Детская площадка считается экологически безопасной и сооружена практически полностью из бревен.
По задумке авторов экоакции, пластиковые крышки помогают озеленять город
Одно из проявлений экологического движений пару раз встретилось на улицах Тюмени. Это стилизованные под дерево контейнеры для сбора пластиковых крышек. Как написано на табличке, 8 кг сданных крышек обеспечат покупку семян, выращивание и высадку на территории города одного дерева. Идея отличная! И мусора меньше, и город озеленяется.
Мусорная площадка чиста, продумана и оснащена информацией
Как человека, неравнодушного к костанайским беспризорным мусорным площадкам, меня тянуло посмотреть на них и в Тюмени. Ни одна из увиденных не была похожа на нашу: все контейнеры имели либо крышку, либо крышу, чтобы мусор не разлетался вокруг. На некоторых имелся отсек для крупногабаритного мусора, у каждой площадки установлен стенд с данными коммунальщиков и правилами пользования.
Возле дома, где мы жили, был совершенно не типичный для Костаная мусоросборник. Две, похожие на бочки, емкости, которые не имели дна и стояли на достаточно глубоких ямах. Внутрь был вставлен вместительный полипропиленовый мешок, который уборщики и вывозили вместе с бытовым мусором. Главное - вокруг было чисто. Чем не пример, чтобы перенять и нам?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22619
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:48
Цитата:
Особенно - кондукторы...
yudjin:
Не напоминает ли вам эта ситуация Костанай?
Не напоминает ли вам эта ситуация Костанай?
Особенно - кондукторы...
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:57
Глазами туриста
Какое же путешествие без посещения популярных и привлекательных для туристов мест. Нам рекомендовали непременно увидеть несколько таких, и мы ответственно это выполнили. Самое большое впечатление - от единственной в России 4-уровневой набережной на реке Тура.
Впечатляющего размера зеленые склоны с идеально подстриженным газоном и живой изгородью, обрамленные гранитными парапетами, удобные лестницы и смотровые площадки, множество кованых фонарей под старину, лавочек и скульптур. Качество исполнения, масштабность и идеальная чистота сразу бросаются в глаза.
Здесь же располагается романтическая достопримечательность - Мост влюбленных. Он имеет ширину 6 и длину почти 250 метров, связывает правый берег с более современными постройками со старинным и деревянным левобережьем. С пешеходного моста открывается прекрасный панорамный вид на реку с курсирующими от пристани прогулочными белыми пароходами, на златоглавые храмы и другие прибрежные строения.
В одном из них, в шаговой доступности от моста, на Исторической площади, расположен краеведческий музей с названием «Городская дума». В старинном особняке одновременно работают несколько экспозиций. Стоимость посещения для взрослого - 180 рублей, дети до 18 лет - бесплатно. Мы выбрали «Окно в природу» и узнали о животном мире Тюменской области, представленном в виде чучел и скелетов, в том числе настоящего мамонта.
От сохраненных храмов и деревянных домов веет историей и уникальностью
Рядом с музеем расположен монумент в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и негаснущий Вечный огонь. Еще один мемориал обнаружили на Площади Памяти в другой части города.
Вечный огонь у мемориала погибшим в годы войны действительно вечный
С детьми, конечно, посетили Цветной бульвар - городской парк культуры и отдыха с аттракционами и узнали об истории появления расположенного неподалеку сквера Сибирских кошек.
Двенадцать позолоченных чугунных скульптур кошек появились в Тюмени в честь спасения послевоенного Ленинграда от нашествия крыс. В те годы из Тюмени по железной дороге были отправлены вагоны с иркутскими, омскими и местными представителями кошачьих. Они уничтожили расплодившихся в блокаду грызунов, угрожавших не только жителям инфекциями, но даже коллекции Эрмитажа.
Во всех интересных для туристов местах установлены стенды с удобной схемой
Один из пасмурных дней нашего пребывания провели в огромном аквапарке с солнечным и теплым названием «ЛетоЛето». Термометр внутри показывал +30, несколько водных зон, 6 извилистых экстремальных горок приводят в восторг более 2 000 посетителей одновременно. Стоимость 5 часов пребывания взрослого - 1 600 рублей. Развлечение не из дешевых, но однозначно запоминающееся.
Вот таким получилось первое знакомство с Тюменью, городом, где начинается путь... счастья, спорта, успеха, искусства. И много чего еще, что предстоит открыть, надеюсь, в новом визите в этот красивый город.
Фонтан «Времена года» занял центральное место на Цветном бульваре
Какое же путешествие без посещения популярных и привлекательных для туристов мест. Нам рекомендовали непременно увидеть несколько таких, и мы ответственно это выполнили. Самое большое впечатление - от единственной в России 4-уровневой набережной на реке Тура.
Впечатляющего размера зеленые склоны с идеально подстриженным газоном и живой изгородью, обрамленные гранитными парапетами, удобные лестницы и смотровые площадки, множество кованых фонарей под старину, лавочек и скульптур. Качество исполнения, масштабность и идеальная чистота сразу бросаются в глаза.
Здесь же располагается романтическая достопримечательность - Мост влюбленных. Он имеет ширину 6 и длину почти 250 метров, связывает правый берег с более современными постройками со старинным и деревянным левобережьем. С пешеходного моста открывается прекрасный панорамный вид на реку с курсирующими от пристани прогулочными белыми пароходами, на златоглавые храмы и другие прибрежные строения.
В одном из них, в шаговой доступности от моста, на Исторической площади, расположен краеведческий музей с названием «Городская дума». В старинном особняке одновременно работают несколько экспозиций. Стоимость посещения для взрослого - 180 рублей, дети до 18 лет - бесплатно. Мы выбрали «Окно в природу» и узнали о животном мире Тюменской области, представленном в виде чучел и скелетов, в том числе настоящего мамонта.
От сохраненных храмов и деревянных домов веет историей и уникальностью
Рядом с музеем расположен монумент в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны и негаснущий Вечный огонь. Еще один мемориал обнаружили на Площади Памяти в другой части города.
Вечный огонь у мемориала погибшим в годы войны действительно вечный
С детьми, конечно, посетили Цветной бульвар - городской парк культуры и отдыха с аттракционами и узнали об истории появления расположенного неподалеку сквера Сибирских кошек.
Двенадцать позолоченных чугунных скульптур кошек появились в Тюмени в честь спасения послевоенного Ленинграда от нашествия крыс. В те годы из Тюмени по железной дороге были отправлены вагоны с иркутскими, омскими и местными представителями кошачьих. Они уничтожили расплодившихся в блокаду грызунов, угрожавших не только жителям инфекциями, но даже коллекции Эрмитажа.
Во всех интересных для туристов местах установлены стенды с удобной схемой
Один из пасмурных дней нашего пребывания провели в огромном аквапарке с солнечным и теплым названием «ЛетоЛето». Термометр внутри показывал +30, несколько водных зон, 6 извилистых экстремальных горок приводят в восторг более 2 000 посетителей одновременно. Стоимость 5 часов пребывания взрослого - 1 600 рублей. Развлечение не из дешевых, но однозначно запоминающееся.
Вот таким получилось первое знакомство с Тюменью, городом, где начинается путь... счастья, спорта, успеха, искусства. И много чего еще, что предстоит открыть, надеюсь, в новом визите в этот красивый город.
Фонтан «Времена года» занял центральное место на Цветном бульваре
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7648
Гуляем по Тюмени
Отправлено: 02.09.21 - 21:57
Цитата:
Мне больше Европу напоминает. Особенно с мусором. Проблема которой в Костанае не только в ЖКХ, а больше в самих людях лежит. Ну не выкидывают цивилизованные люди на мусорку мебель, эл. технику, резину и пр.
А сам мусор в пакетах или полиэтиленовых мешках выносится, а не в ведёрке на ветер.
[Исправлено: elektron, 02.09.2021 - 17:00]
yudjin: Не напоминает ли вам эта ситуация Костанай?
Мне больше Европу напоминает. Особенно с мусором. Проблема которой в Костанае не только в ЖКХ, а больше в самих людях лежит. Ну не выкидывают цивилизованные люди на мусорку мебель, эл. технику, резину и пр.
А сам мусор в пакетах или полиэтиленовых мешках выносится, а не в ведёрке на ветер.
[Исправлено: elektron, 02.09.2021 - 17:00]
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