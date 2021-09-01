Отправлено: - 21:59

alex_60:

Статья 5.

alex_60:

Статья 8

Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.



[Исправлено: Нурбанчик, 01.09.2021 - 22:27]

Цитата:Цитата:К этому стоит добавить про маркировку продукции, согласно утвержденного на территории Казахстана технического регламента "Требования к маркировке продукции":Цитата:Я дома часто читаю на продуктах из магазина информацию на казахском языке, чтобы не забыть казахский язык.А куаты и абайки всё не успокоятся, последний живёт на сайте, даже Сову на глобус попытался натянутьВот достал из сумки томатный сок 0,25 л. купленный в обычном московском магазине, а там все описано о продукте на казахском языке от и доp.s. как не пытался повернуть фото, но грузится фото на радикал-фото только так.