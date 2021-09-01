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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 09:00
Цитата:
уже 22603.
drakon:
чтобы было - 22600..
чтобы было - 22600..
уже 22603.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 13:08
В Казахстане, Русский язык - Официальный.
Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста...
Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 20:37
Чтото сегодня, абайка всего,
8 комментов - родил.
Выкидыш - чтоли, получился...
8 комментов - родил.
Выкидыш - чтоли, получился...
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 12039
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:00
Цитата:
Присоединюсь к вопросу
drakon:
В Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста...
В Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста...
Присоединюсь к вопросу
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:01
Цитата:
Статья 5. Употребление русского языка
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
наравне-значит оба языка равны в применении, имеют одинаковые права,
и не имеют друг перед другом преимуществ.
drakon:
Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста.
Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста.
Статья 5. Употребление русского языка
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.
наравне-значит оба языка равны в применении, имеют одинаковые права,
и не имеют друг перед другом преимуществ.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:04
Цитата:
после послания Президента.
на нары видать не хочет.
наверное через Грузию будет улепетывать.
drakon:
Выкидыш - чтоли, получился.
Выкидыш - чтоли, получился.
после послания Президента.
на нары видать не хочет.
наверное через Грузию будет улепетывать.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:06
Статья 8. Употребление языков
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
опять же-наравне.
оба языка равны в правах и не имеют преимуществ друг перед другом.
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 21:08]
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.
опять же-наравне.
оба языка равны в правах и не имеют преимуществ друг перед другом.
[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 21:08]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:25
Цитата:
Так ему, абайке, придётся грузинский язык - учить.
А то ему, пива грузинского не - дадут...
[Исправлено: drakon, 01.09.2021 - 21:26]
alex_60:
наверное через Грузию будет улепетывать.
наверное через Грузию будет улепетывать.
Так ему, абайке, придётся грузинский язык - учить.
А то ему, пива грузинского не - дадут...
[Исправлено: drakon, 01.09.2021 - 21:26]
(Полноправные пользователи)
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:38
Цитата:
Цитата:
Алекс, гдеж ты раньше то был, страниц 150-200 минимум во флуде сэкономил бы.
alex_60:
Статья 5.
Статья 5.
Цитата:
alex_60:
Статья 8.
Статья 8.
Алекс, гдеж ты раньше то был, страниц 150-200 минимум во флуде сэкономил бы.
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- 2142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:59
Цитата:
Цитата:
К этому стоит добавить про маркировку продукции, согласно утвержденного на территории Казахстана технического регламента "Требования к маркировке продукции":
Цитата:
Я дома часто читаю на продуктах из магазина информацию на казахском языке, чтобы не забыть казахский язык. А куаты и абайки всё не успокоятся, последний живёт на сайте, даже Сову на глобус попытался натянуть
Вот достал из сумки томатный сок 0,25 л. купленный в обычном московском магазине, а там все описано о продукте на казахском языке от и до
p.s. как не пытался повернуть фото, но грузится фото на радикал-фото только так.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.09.2021 - 22:27]
alex_60:
Статья 5.
Статья 5.
Цитата:
alex_60:
Статья 8
Статья 8
К этому стоит добавить про маркировку продукции, согласно утвержденного на территории Казахстана технического регламента "Требования к маркировке продукции":
Цитата:
Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка..
Я дома часто читаю на продуктах из магазина информацию на казахском языке, чтобы не забыть казахский язык. А куаты и абайки всё не успокоятся, последний живёт на сайте, даже Сову на глобус попытался натянуть
Вот достал из сумки томатный сок 0,25 л. купленный в обычном московском магазине, а там все описано о продукте на казахском языке от и до
p.s. как не пытался повернуть фото, но грузится фото на радикал-фото только так.
[Исправлено: Нурбанчик, 01.09.2021 - 22:27]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.21 - 12:23
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.21 - 21:07
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.21 - 21:10
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.21 - 21:14
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.09.21 - 21:16
Да, красота...
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