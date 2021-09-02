Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тюмень - город, где начинается путь
Тюмень - город, где начинается путь
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42285
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
Читать статью
Читать статью
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11633
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:43
А вот и нурлыкуны-прогульщики наконец проснулись, на форум полезли как известные кухонные насекомые!
Что-то врут из всех нурлыкунских сил!
Но не складывается!
Возиться в их грязном вранье и передергивании нет ни малейшего желания.
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помойками малопригодный для общественной жизни.
Не знаю сколько тараканов выехало,
Но подавляющее большинство выпускников школ города хотят осуществить перезд в Российскую Федерацию! И очень много успешно переезжают выбирая города России. И как показывает статистика миграции никто не жалеет.
Что-то врут из всех нурлыкунских сил!
Но не складывается!
Возиться в их грязном вранье и передергивании нет ни малейшего желания.
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помойками малопригодный для общественной жизни.
Не знаю сколько тараканов выехало,
Но подавляющее большинство выпускников школ города хотят осуществить перезд в Российскую Федерацию! И очень много успешно переезжают выбирая города России. И как показывает статистика миграции никто не жалеет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8047
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:46
Цитата:
yudjin:
Я был в 2-х (вернулся из-за дачи)
Я был в 2-х (вернулся из-за дачи)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:49
Цитата:
Да плевать мне лично на другие города, которые мне чужие.
Ну говорят же, не плюй в колодец с которого когда то пил..
Серый волк:
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помо
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помо
Да плевать мне лично на другие города, которые мне чужие.
Ну говорят же, не плюй в колодец с которого когда то пил..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:53
Цитата:
Хорошо.
Это тут причем?
Идёт обсуждение города или обсуждение просто чудовищной экономической несостоятельности нашего правительства?
Серый волк:
Но подавляющее большинство выпускников школ города хотят осуществить перезд в Российскую Федерацию
Но подавляющее большинство выпускников школ города хотят осуществить перезд в Российскую Федерацию
Хорошо.
Это тут причем?
Идёт обсуждение города или обсуждение просто чудовищной экономической несостоятельности нашего правительства?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11633
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:53
Цитата:
Так нурлыкуны катрошку ночью выкопают и яблоки помогут соберать вместе с остальным урожаем, а в супермаркетах Тюмени картошка по 19 рублей за кг!
А яблоки по 70-90 рублей!
Добринцофф:
Цитата: yudjin: Я был в 2-х (вернулся из-за дачи)
Цитата: yudjin: Я был в 2-х (вернулся из-за дачи)
Так нурлыкуны катрошку ночью выкопают и яблоки помогут соберать вместе с остальным урожаем, а в супермаркетах Тюмени картошка по 19 рублей за кг!
А яблоки по 70-90 рублей!
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:54
Цитата:
Ему да легче
Он так чувствует себя человеком
Комплекс колхозника или провинциала типичный
Из колхоза выехал в большой город
И как давай удивляться
Ооо в мусорку книгу выкинули,оо 30этажный дом,ооо поребрик
А у нас такого небыло.... гыгыгыгы
Цитата:
Города Росиии нельзя опозорить
Они сами себе позорные
Цитата:
Нет тут смысла
Есть формальный подход к соблюдению карантинных мер
И Россия недолеко ушла от Казахстана по дебильности отношения
Стоят в очереди люди без масок,дышат друг на друга,но перед кассиром уже маску надень
Камеры же вокруг,вдруг оштрафуют бедного кассира))
Так и ашык у нас
В любое кафе можно зайти
Главное сделай вид что иин свой передал
Чтобы на камеру было видно))
111:
Ты постоянно обокакиваешь наш город, из за угла, как только уехал, сразу начал. Тебе как то от того легче?
Ты постоянно обокакиваешь наш город, из за угла, как только уехал, сразу начал. Тебе как то от того легче?
Ему да легче
Он так чувствует себя человеком
Комплекс колхозника или провинциала типичный
Из колхоза выехал в большой город
И как давай удивляться
Ооо в мусорку книгу выкинули,оо 30этажный дом,ооо поребрик
А у нас такого небыло.... гыгыгыгы
Цитата:
alex_60:
также как и понаехавшие в Кустанай позорят города России,
также как и понаехавшие в Кустанай позорят города России,
Города Росиии нельзя опозорить
Они сами себе позорные
Цитата:
Victor Yang:
Как по мне - такое поведение - формализованная глупость, не имеющая логики. Человек прошел весь торговый зал, надышал на всех и только у кассы надел маску - какой в этом смысл?
Как по мне - такое поведение - формализованная глупость, не имеющая логики. Человек прошел весь торговый зал, надышал на всех и только у кассы надел маску - какой в этом смысл?
Нет тут смысла
Есть формальный подход к соблюдению карантинных мер
И Россия недолеко ушла от Казахстана по дебильности отношения
Стоят в очереди люди без масок,дышат друг на друга,но перед кассиром уже маску надень
Камеры же вокруг,вдруг оштрафуют бедного кассира))
Так и ашык у нас
В любое кафе можно зайти
Главное сделай вид что иин свой передал
Чтобы на камеру было видно))
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:56
Цитата:
Сколько угодно можно выставлять сюда фото Дубны
Но один раз покажи их набережную на которой мэрия обогатилась на откатах под 100 млн рублев
И станет ясно
Что как была Дубна колхозом так и осталась
Воровать только стали Больше))
Серый волк:
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помойками малопригодный для общественной жизни.
Можно сколько угодно постить картинок Астаны, но за сверкающими показушными с одной стороны фасадами окажется грзный Целиноград с помойками малопригодный для общественной жизни.
Сколько угодно можно выставлять сюда фото Дубны
Но один раз покажи их набережную на которой мэрия обогатилась на откатах под 100 млн рублев
И станет ясно
Что как была Дубна колхозом так и осталась
Воровать только стали Больше))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11633
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 19:10
Цитата:
Просто на семью из трёх человек в месяц нефтедолларов в Казахстане от 600 и возможно больше.
При адекватном правительстве на эти деньги можно было бы нанять эффективных менеджеров для городов.
И горожане могли бы получить новый вообще бесплатный общестенный транспорт.
Ну хотя бы категории как в России, многодетные семьи (всего 3 ребенка) могут бесплатно использовать например в Москве любой вид общественного транспорта. Автобусы, Трамваи, Электробусы, Метро, монорельс, МЦК, пригородные МЦД, дальние электрички бесплатно и даже высококомфортабельные поезжа экспрессы в любом из десяти направлений куда угодно и на любое расстояние в области и даже в соседние.
Могли бы потребовать на свои 600 долларов на семью безопасных улиц полностью качественно асфальтированных и каждое утро поливаемых чистой водой как в крупных городах.
Могли бы при адекватных чиновниках получить массу удобных общественных пространств как в Австралийских городах и как в Тюмени наконец.
Вместо брехливых двух нурлыкунов на форуме, которым сколько не показывай общественные пространства, они все равно будут белое называеть чёрным, а чёрное белым, а могли бы вместо этих идиотов на форуме получить на свои же деньги развитие культуры. Технопарки, образовательные центры для детей, Экспериментариумы, Скверы, и многое другое из того, что нет сейчас абсолютно ничего, только пыль от украденных чинушами денег.
111: Идёт обсуждение города или обсуждение просто чудовищной экономической несостоятельности нашего правительства?Попробуйте догадаться.
Просто на семью из трёх человек в месяц нефтедолларов в Казахстане от 600 и возможно больше.
При адекватном правительстве на эти деньги можно было бы нанять эффективных менеджеров для городов.
И горожане могли бы получить новый вообще бесплатный общестенный транспорт.
Ну хотя бы категории как в России, многодетные семьи (всего 3 ребенка) могут бесплатно использовать например в Москве любой вид общественного транспорта. Автобусы, Трамваи, Электробусы, Метро, монорельс, МЦК, пригородные МЦД, дальние электрички бесплатно и даже высококомфортабельные поезжа экспрессы в любом из десяти направлений куда угодно и на любое расстояние в области и даже в соседние.
Могли бы потребовать на свои 600 долларов на семью безопасных улиц полностью качественно асфальтированных и каждое утро поливаемых чистой водой как в крупных городах.
Могли бы при адекватных чиновниках получить массу удобных общественных пространств как в Австралийских городах и как в Тюмени наконец.
Вместо брехливых двух нурлыкунов на форуме, которым сколько не показывай общественные пространства, они все равно будут белое называеть чёрным, а чёрное белым, а могли бы вместо этих идиотов на форуме получить на свои же деньги развитие культуры. Технопарки, образовательные центры для детей, Экспериментариумы, Скверы, и многое другое из того, что нет сейчас абсолютно ничего, только пыль от украденных чинушами денег.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Серый волк, maxsaf, alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать