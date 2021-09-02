Отправлено: - 18:54

111:

Ты постоянно обокакиваешь наш город, из за угла, как только уехал, сразу начал. Тебе как то от того легче?

alex_60:

также как и понаехавшие в Кустанай позорят города России,

Victor Yang:

Как по мне - такое поведение - формализованная глупость, не имеющая логики. Человек прошел весь торговый зал, надышал на всех и только у кассы надел маску - какой в этом смысл?

Цитата:Ему да легчеОн так чувствует себя человекомКомплекс колхозника или провинциала типичныйИз колхоза выехал в большой городИ как давай удивлятьсяОоо в мусорку книгу выкинули,оо 30этажный дом,ооо поребрикА у нас такого небыло.... гыгыгыгыЦитата:Города Росиии нельзя опозоритьОни сами себе позорныеЦитата:Нет тут смыслаЕсть формальный подход к соблюдению карантинных мерИ Россия недолеко ушла от Казахстана по дебильности отношенияСтоят в очереди люди без масок,дышат друг на друга,но перед кассиром уже маску наденьКамеры же вокруг,вдруг оштрафуют бедного кассира))Так и ашык у насВ любое кафе можно зайтиГлавное сделай вид что иин свой передалЧтобы на камеру было видно))