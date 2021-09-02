Отправлено: - 17:01

Серый волк:

Но что-то подсказывает что дело не в бобине, То есть не в нефти. 1. В РФ сейчас так устроено, что регионы не могут распоряжаться производимым в них ВВП, как это было лет 15 назад. Распределение идет из центра, хотя не всё так просто.

Серый волк:

2. В Казахстане, на душу населения добывается нефти намного больше чем в РФ. На первых местах по добыче нефти на человека стоят Кувейт, ОАЭ, Саудиты, Норвегия, Оман.. Казахстан в этом списке в 2017 году был всего на 12 месте.

Серый волк:

Ещё достаточно много добывают на душу, чтоб жить очень хорошо такие страны как Венесуэла, Ангола, Конго и Габон. Только как-то язык не поворачивается сказать что хорошо живут. Скорее даже наоборот. Если посмотреть на улицы костаная, что регулярно можно сделать в НГ, то город очень быстро в падении догоняет упомянутые хорошо добывающие Анголу, Конго и Габон по своему состоянию.