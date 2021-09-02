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≡ Тюмень - город, где начинается путь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42285
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
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Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1209
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 16:42
#15
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Получается уже Тюмень - не "столица деревень"? Через 10 лет будет миллионником. У них в пригороде очень приличные районы строят, невысокие современные дома в 5-7 этажей. С тёплыми паркингами есть и помывочными для собак, с красивыми дворами без машин и автостоянки.

А у нас в последнее время новостройки дорожают, но при этом падают качеством, однообразные, примитивные, последние в Кунае и Юбилейном вообще как из 70-х годов, с мелкими нестеклёнными балконами, без лифтов...

Цитата:
Обработка аттракционов антисептиками проводится после каждого катания


Вот эту традицию я бы оставил на века и после коронавируса ;-) А ещё неплохо поручни в автобусах протирать при заезде на конечную, ручки дверей в магазинах и т.д. и т.п. Иногда прям браться не хочется за них.

Цитата:
Переход перекрестка по диагонали я видел только в Тюмени


В Усть-Каменогорске тоже есть один или два перекрёстка с диагональной разметкой для пешеходов. А ещё или в Щучинске или в Кокшетау тоже есть такие перекрёстки.

В Кустанае такой нужен на Алтынсарина-Тарана, но тогда перекрёсток встанет, потому что прокуроры машинами занимают 1 полосу Алтынсарина, всегда заторы.

[Исправлено: Тот самый, 02.09.2021 - 16:44]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9715
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:01
#16
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Цитата:
Серый волк:
Но что-то подсказывает что дело не в бобине, То есть не в нефти. 1. В РФ сейчас так устроено, что регионы не могут распоряжаться производимым в них ВВП, как это было лет 15 назад. Распределение идет из центра, хотя не всё так просто.

Серый смотрю опять занимается своим любимым делом
Что врёт форумчанам
А те и уши развеселили
Особенно те кто поуехали,думают ва,а серый то что-то там пишет складно-значится так и есть)) как с тем его выбросом А-ля Симонян,когда он открыто врал что в Костанае не осталось ни одной библиотеки
Щас вот про рашку заливает,ох как там,ох да что там,Тюмень только из за своих географических способностяВ становится год за годом городом который россияне называют лучшим у плане жизни
Иногда Тюмень соперничает с Питером и Москвой,ну мы то понимаем никак не из за нефти))
И то что там офис Газпрома стоит это так,совпадение
И то что Тюмень активно старается на.рать себе миллион жителей чтобы уже на федеральном уровне играть с бюджетом это он тоже утаивает))
Цитата:
Серый волк:
2. В Казахстане, на душу населения добывается нефти намного больше чем в РФ. На первых местах по добыче нефти на человека стоят Кувейт, ОАЭ, Саудиты, Норвегия, Оман.. Казахстан в этом списке в 2017 году был всего на 12 месте.

А чтож ты утаиваешь что твоя Россия на 14 месте)) недолеко ушла от Казахстана
А по добыче то ого-го в сутки глянь сколько даёт

Или думал ай кто проверять то будет да?))
Цитата:
Серый волк:
Ещё достаточно много добывают на душу, чтоб жить очень хорошо такие страны как Венесуэла, Ангола, Конго и Габон. Только как-то язык не поворачивается сказать что хорошо живут. Скорее даже наоборот. Если посмотреть на улицы костаная, что регулярно можно сделать в НГ, то город очень быстро в падении догоняет упомянутые хорошо добывающие Анголу, Конго и Габон по своему состоянию.

Ну вот города в Анголе,Габоне и Конго
Твои любимые
Всем Городам России до них еще ой как долеко почему-то
Тюмень вот приблизилась примерно к браззавилю да и то))

Казалось бы а в чем проблема?

Россия опережает эти страны по добыче
Тогда почему в России все города хуже чем в африке выглядят?
Может потмоучто
Дело было не в бобине дело было в путИне?
Кто-то запутался в путине видать))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9715
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:08
#17
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Цитата:
maxsaf:
Абайка, как Тюмень переводится с казахского на русский?

Гугля в помощь
Цитата:
Серый волк:
Если что, посылайте в Карабаш, Кыштым, Апатиты Кондопогу и Кызыл, откуда может быть вернутся, хотя не факт.

Ты как-то не все перечислил
Городов так 100 ещё из России
И ещё 500 поселков городского типа в которые лучше не ездить,никогда))
Цитата:
Vit:
Ведь судя по всему скоро нам всем придется уехать, власти уже все сделали что б этот процесс стал необратимым,

Чем сделали? Что сказали что в Казахстане гос язык казахский?) Цитата:
Серый волк:
Конечно забавно попасть вдруг из мира одичавших акимов,

И Попасть в мир одичавших мэров)Цитата:
Серый волк:
благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!! А ведь могли бы! Что им мешало!

У серомордого комплекс неполноценности перед батырами
Уехал 300 лет назад а до сих пор мерещатся
Спит и видит их) страшно...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9715
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:19
#18
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Цитата:
В них существует только одно правило: кассир не станет пробивать товар, пока покупатель не оденет маску. Поэтому все ответственно натягивают средства защиты на входе или… перед кассой.

У нас ты бы первый кричал что это попирает твои права купить хлебушек без маски
А там идиж ты
Правила такие значит натяну масочку и буду помалкивать)
Цитата:
В отличие от Казахстана, здесь работающему населению не установили сроки для получения прививок, не запугивают работодателя непомерными штрафами. Последние, в свою очередь, не обязывают своих работников вакцинироваться, а пока настоятельно рекомендуют это сделать.

Странно а вот жителей заставляют вакцинирватся в Москве
тут
А тут народ уже жалуется что их под страхом увольнения вакцинируют но там как у нас ответили что это все добровольно)
воть
Но зачем перепроверять инфу да?) В России то все добровольно а у нас все тоталитарно))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:29
#19
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Цитата:
Серый волк:
на лучшем способом характеризует сразу улицы и общественные пространства кОстаная с Конго, Габоном и Анголой.

Не пойму тебя.
Ты постоянно обокакиваешь наш город, из за угла, как только уехал, сразу начал.
Тебе как то от того легче?
Ты сам то тут как вроде ни капли ничего не построил сам, да, недостатков очень много, но мы то при чем?
Тогда и сам научись брать ответственность на себя, потому что тебе тут все с рождения было по барабану..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:34
#20
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Да, я тоже порой просто восхищаюсь другими городами, но свой при этом не стараюсь парафинить по полной.
Это наш город, нам тут жить.
Да, между собой конечно, можно.
Много недостатков, как и в любом другом городе.
Но уехав, и начав позорить когда то свой родной город, ты прежде всего позоришь сам себя..
Давайте своих матерей ещё позорить получается, отцов..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13045
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:54
#21
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Цитата:
111:
Но уехав, и начав позорить когда то свой родной город, ты прежде всего позоришь сам себя..


согласен.
также как и понаехавшие в Кустанай позорят города России,
также в первую очередь позорят себя.
хотя там позор лежит уже такими слоями,
которые и отмыть то невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:56
#22
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Цитата:
alex_60:
также как и понаехавшие в

Я говорю про свой родной город.
У понаехавших Костанай не родной вообще..
Я говорю про коренных местных..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 17:59
#23
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У меня Узкая Колея совсем как деревня.
Но при этом я не стараюсь ее парафинить при каждом удобном случае .
Там все мое родное, и степи, и эти двухэтажки и мой дом родной на конечной 11го..
Тем более сравнивать с чем то и говорить что моё все родное как в африканских чумах..
Детские игрушки деревянные были, не как у ойропейцев тогда, и тем не менее я их тоже вспоминаю с теплотой и не знаю, тем самым стараясь возвеличивать кого то, чтобы заработать определенные очки, чтоб погладили..

[Исправлено: 111, 02.09.2021 - 18:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13045
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:05
#24
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Цитата:
111:
моё все родное как в африканских чумах..


странное сравнение.
хотя у тебя как то там с цыганами судьба связана была.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:09
#25
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Выглядит это немного так..



Попробуй, не погладь там этих жестоких дяденек..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14336
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:10
#26
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Цитата:
abaika95:
В них существует только одно правило: кассир не станет пробивать товар, пока покупатель не оденет маску. Поэтому все ответственно натягивают средства защиты на входе или… перед кассой.

Как по мне - такое поведение - формализованная глупость, не имеющая логики. Человек прошел весь торговый зал, надышал на всех и только у кассы надел маску - какой в этом смысл? Я понимаю что тут идёт разделение ответственности - в зале человек сам отвечает за себя (в случае внезапной проверки), а на кассе уже кассир не имеет права его обслуживать, если он без маски. Хотя и это обходят - в одном магазине продавец сказала стоявшему передо мной человеку без маски, чтобы он меня попросил за него расплатиться его картой.
Я думаю в Казахстане это сделано более логичный, менее формальный и более ответственный подход.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:10
#27
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Цитата:
alex_60:
странное сравнение.

Сравнивал не я, читай выше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2012
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:14
#28
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То же самое, я переехал с Рудного в мае, неужели я с мая начал хаять тот город как последний идиот, возомнивший из себя Бога, который оказался в областном центре и теперь понтуется?
Как то все неправильно со стороны уехавших, как то пахабно и понтовито звучит..
Сами то тут ничего как думают хорошего не видели, а увидев где то там, сразу отдали на растерзание все некогда родное..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13045
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 18:20
#29
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Цитата:
Victor Yang:
продавец сказала стоявшему передо мной человеку без маски, чтобы он меня попросил за него расплатиться его картой.


реально. еще в прошлом году как то
без маски взял товар и на кассу.
кассир-без маски не обслуживаем.
смотрю стоят проверяющие и фиксируют.
в конце концов один из них подошел взял у меня карту и расплатился .сложил товар в пакет и отдал мне.
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