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[Исправлено: Серый волк, 02.09.2021 - 00:39]

Конечно забавно попасть вдруг из мира одичавших акимов, с их на всю голову стукнутыми истуканами деревянной санэпидстанции, которые уже не знают что запретить ещё. Попасть из этого в что-то менее дикое с неплохими предпосылками решений общественных пространств в городе просто наверное стоит удивлений.Тюмень конечно появилась в списке цивилизованных городов неожиданно.Как и везде, где люди вдруг неожиданно скакнули на улицах на полвека вперёд, (например в городах Австралии резко ставшими лучшими по решению общественных пространств в мире) прогрессивным горожанам это пришлось очень по вкусу.Самое удивительное оказывается не это, а последствия появления качественных общественных пространств в городе.В последствиях оказалось то, что молодому городу Тюмени это понравилось и потянуло целую цепочку изменений в жизни закономерных.Одним из этих изменений, которое было замечено автором, логично вполне стало заменить в городе, потянувшемся резко к цивилизации, дикий частный общественный извоз на общественный транспорт цивилизованных городов.А вот перекрёстки с переходом по диагонали не ноу-хау Тюмени и вполне себе встречаются на улицах запада Москвы в районе Курчатовского института.Маршальские перекрестки!Живущие там академики курчатника люди очень весёлые и над маршалами немного посмеялись.улицу Маршала Бирюзова, что идет прямо от Курчатовского института, можно переходить по диагонали на перекрёстке с улицей Маршала Конева, там светофор работает соответствующе, и есть разметка диагональная.Маршал Бирюзова можно перейти по диагонали ещё и на углу с Маршалом СоколовскимА вот следующий перекрёсток на Маршала Бирюзова с ул. Народного ополчения по диагонали не переходится.Там станция метро Октябрьское поле и переход подземный совмещен с входами в метро.Ну и негоже маршала по диагонали с Народным ополчением переходить!Маршала по диагонали можно перейти только с маршалом!Даже генерал маршалу не диагональ!Ещё один диагональный перекрёсток находится с другой стороны от Курчатника. Перекрёсток опять Маршала Новикова и Академика Бочвара. Это между Курчатовским институтом и институтом Гамалеи.Там квартируются в основном сотрудники Гамалеи, те самые которые сделали вакцину которой вас прививают от Короны.Тоже крайне весёлые людиЕсли вам вдруг захочется перейти проспект Кобланды Батыра по диагонали, благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!!А ведь могли бы!Что им мешало!