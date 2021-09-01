Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 40% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42281
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. "Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10434
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 02.09.21 - 12:01
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В СМИ писали что куат сбежал в Грузию Интересно он там на каком языке щас общается с грузинами?))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13041
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 02.09.21 - 12:12
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
сбежал в Грузию Интересно он там на каком языке щас общается с грузинами?))


уже есть другая информация
//радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Абзала Куспана. По словам адвоката, блогер находится в Киеве. «Пока неизвестно, останется ли он в Киеве. Это зависит от местных правозащитных организаций», — сказал адвокат.\\

а на каком языке общается.
естественно на русском.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22614
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 02.09.21 - 12:17
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В СМИ писали что куат сбежал в Грузию

А абайка, ещё в КОстанае?... :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22614
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 02.09.21 - 12:18
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
естественно на русском.

В Киеве, на русском - нельзя... :-o
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS