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≡ Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42281
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. "Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
682
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
#1
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Бедные метисы,им разорваться что-ли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9710
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 15:40
#2
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Цитата:
"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент, озвучивая Послание народу страны. 

Вроде как никто и не припятствует
Это российская пропаганда раздула у себя что у нас тут русский язык принижается
А на деле активисты хотят чтобы доля казахского языка была ровна доле русского в общественной сфере
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Цитата:
Сабыр:
Бедные метисы,им разорваться что-ли.

Зачем? Хочет человек на госслужбу или в сферу обслуживания идти пусть подтягивает знание того языка которым не владеет в должной мере для занятия вакансии и всё
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:19
#3
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Цитата:
Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя

Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях. Правильно, по увольнять тех, кто не знает казахский или заставить учить . Другого выхода я не вижу. А вы видите?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1504
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:33
#4
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Цитата:
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент


А что тогда сыр-бор устроили?) все же хорошо с казахским языком))) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2002
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:34
#5
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Главный признак патриотизма это язык..
Я по наивности думал что главный признак производство маде ин Казакстан, армия, которая вооружена до зубов казахскими разработанными вооружениями, экономика...
Да те же труселя, которые делают в Казахстане из казахского материала, казахских ниток и сделанных в Казахстане швейных машинок и игл к ним..
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами..
Но они же патриоты, достаточно знать только язык..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:00
#6
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Цитата:
111:
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами.. Но они же патриоты, достаточно знать только язык.

Далеко не все знают - воровать это никак не мешает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:10
#7
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Цитата:
abaika95:
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.

Цитата:
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.

У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:20
#8
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Цитата:
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.

Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

Две фразы одна противоречит другой
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9710
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 22:53
#9
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Цитата:
maxsaf:
Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях.

Русский должен подвинуться для казахского.
А так ничего не запрещают
Цитата:
maxsaf:
У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?

Хоть и слукавил
Политик одно слово
Либо АП даёт ему не всю информацию
Пусть говорит дальше)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:05
#10
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Цитата:
abaika95:
Русский должен подвинуться для казахского. А так ничего не запрещают

Хахаха, всех Куатов пересажают, но никто им не запрещает дальше ходить требовать исполнения закона :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1492
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:07
#11
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Цитата:
abaika95:
Русский должен подвинуться для казахского.

Спрошу по албански, пуркуа?
Если албанским не владеешь, спрошу по:-) русски. С какого перепуга?
Ты не хочешь сам лично развивать казахский язык? Чтоб он был востребован, популярен?
Не хочешь ли написать талантливую пьесу или гениальную песню?
Цитата:
abaika95:
А так ничего не запрещают

Кому?
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:08
#12
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Цитата:
abaika95:
Хоть и слукавил Политик одно слово Либо АП даёт ему не всю информацию Пусть говорит дальше)))

Ну значит так народ хочет))
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1492
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:46
#13
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Цитата:
abaika95:
Русский должен подвинуться для казахского. А так ничего не запрещают

Ты, конкретно, сейчас, здесь, чем недоволен!?
Тебе не продают грузинское пиво!?
Или стейк посыпанным мраморной крошкой?
Сумеешь сформулировать ?
;-)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
41
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 02.09.21 - 11:55
#14
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Цитата:
abaika95:
на деле активисты хотят чтобы доля казахского языка была ровна доле русского в общественной сфере

Доля должна быть равна в среднем по стране?
Или на севере?
А может, и на юге тоже?
Если нужно будет, полиция за неделю все магазины проверит, а хозяева моментально персонал уволят.
Видать, не время пока.
Все помнят 90-е, когда 3 миллиона уехали?
Разруха была не только из-за разрыва производственных связей.
А если сейчас на волне паники начнут паковать чемоданы 1000 русскоговорящих врачей? Которые пока мне собирались уезжать? Или десяток тысяч инженеров?
Куат влез не в свою тему
Если без грубостей м извинений, а предельно вежливо, его ты никто и нетронул.
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