Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно. Читать статью
Конечно забавно попасть вдруг из мира одичавших акимов, с их на всю голову стукнутыми истуканами деревянной санэпидстанции, которые уже не знают что запретить ещё. Попасть из этого в что-то менее дикое с неплохими предпосылками решений общественных пространств в городе просто наверное стоит удивлений.
Тюмень конечно появилась в списке цивилизованных городов неожиданно. Как и везде, где люди вдруг неожиданно скакнули на улицах на полвека вперёд, (например в городах Австралии резко ставшими лучшими по решению общественных пространств в мире) прогрессивным горожанам это пришлось очень по вкусу.
Самое удивительное оказывается не это, а последствия появления качественных общественных пространств в городе. В последствиях оказалось то, что молодому городу Тюмени это понравилось и потянуло целую цепочку изменений в жизни закономерных.
Одним из этих изменений, которое было замечено автором, логично вполне стало заменить в городе, потянувшемся резко к цивилизации, дикий частный общественный извоз на общественный транспорт цивилизованных городов.
А вот перекрёстки с переходом по диагонали не ноу-хау Тюмени и вполне себе встречаются на улицах запада Москвы в районе Курчатовского института. Маршальские перекрестки! Живущие там академики курчатника люди очень весёлые и над маршалами немного посмеялись. улицу Маршала Бирюзова, что идет прямо от Курчатовского института, можно переходить по диагонали на перекрёстке с улицей Маршала Конева, там светофор работает соответствующе, и есть разметка диагональная. Маршал Бирюзова можно перейти по диагонали ещё и на углу с Маршалом Соколовским А вот следующий перекрёсток на Маршала Бирюзова с ул. Народного ополчения по диагонали не переходится.
Там станция метро Октябрьское поле и переход подземный совмещен с входами в метро. Ну и негоже маршала по диагонали с Народным ополчением переходить! Маршала по диагонали можно перейти только с маршалом! Даже генерал маршалу не диагональ!
Ещё один диагональный перекрёсток находится с другой стороны от Курчатника. Перекрёсток опять Маршала Новикова и Академика Бочвара. Это между Курчатовским институтом и институтом Гамалеи. Там квартируются в основном сотрудники Гамалеи, те самые которые сделали вакцину которой вас прививают от Короны. Тоже крайне весёлые люди Если вам вдруг захочется перейти проспект Кобланды Батыра по диагонали, благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!! А ведь могли бы! Что им мешало!
Справедливости ради - именно "форпостом", "воротами в Сибирь", а точнее - столицей Сибири был Тобольск. Но в 19-м веке его значение начало снижаться, в первую очередь из-за того что Транссиб прошёл мимо. Тогда и начала "возвышаться" Тюмень. Красивый, ухоженный город, город для людей. В сравнении с Челябинском - однозначно выигрывает конечно для переезда. Хотя Тюмень не участвует в программе переселения, в отличие от Челябинска. Евгений, выбор сделан?)
Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России. Где , кто куда матался немного рассказывали и показывали фотки. И не только города, но и можно путные деревушки, а их очень много по России где можно жить нормально Ведь судя по всему скоро нам всем придется уехать, власти уже все сделали что б этот процесс стал необратимым,
Но что-то подсказывает что дело не в бобине, То есть не в нефти. 1. В РФ сейчас так устроено, что регионы не могут распоряжаться производимым в них ВВП, как это было лет 15 назад. Распределение идет из центра, хотя не всё так просто.
2. В Казахстане, на душу населения добывается нефти намного больше чем в РФ. На первых местах по добыче нефти на человека стоят Кувейт, ОАЭ, Саудиты, Норвегия, Оман.. Казахстан в этом списке в 2017 году был всего на 12 месте. Как раз пятилетка это срок за который города например Австралии стали из пыльных костанаев лучшие в мире по общественным пространствам. В РК добывают на душу населения в десятки раз больше чем в среднем по миру. 88 686 баррел/сут/ млн.чел. Путём несложных вычислений при нынешней цене нефти, если не ошибся при беглом подсчете, это примерно 200-230 долларов на человека в МЕСЯЦ, включая младенцев и пенсионеров. По данным на 2019 год 1 595 199 баррель/сутки. На душу это примерно как в Канаде и больше чем в России, Азербайджане и очень сильно больше чем в USA.
Ещё достаточно много добывают на душу, чтоб жить очень хорошо такие страны как Венесуэла, Ангола, Конго и Габон. Только как-то язык не поворачивается сказать что хорошо живут. Скорее даже наоборот. Если посмотреть на улицы костаная, что регулярно можно сделать в НГ, то город очень быстро в падении догоняет упомянутые хорошо добывающие Анголу, Конго и Габон по своему состоянию. Можете продолжить фразу: "Дело было не в бобине..." Она лучшем способом характеризует сразу улицы и общественные пространства кОстаная с Конго, Габоном и Анголой.
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