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≡ Тюмень - город, где начинается путь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42281
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
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Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
#1
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Абайка, как Тюмень переводится с казахского на русский? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12036
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:50
#2
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Вроде Саратов это сыра тау - гора пива :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11629
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 03:02
#3
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Конечно забавно попасть вдруг из мира одичавших акимов, с их на всю голову стукнутыми истуканами деревянной санэпидстанции, которые уже не знают что запретить ещё. Попасть из этого в что-то менее дикое с неплохими предпосылками решений общественных пространств в городе просто наверное стоит удивлений.

Тюмень конечно появилась в списке цивилизованных городов неожиданно.
Как и везде, где люди вдруг неожиданно скакнули на улицах на полвека вперёд, (например в городах Австралии резко ставшими лучшими по решению общественных пространств в мире) прогрессивным горожанам это пришлось очень по вкусу.
:lol: :lol:
Самое удивительное оказывается не это, а последствия появления качественных общественных пространств в городе.
В последствиях оказалось то, что молодому городу Тюмени это понравилось и потянуло целую цепочку изменений в жизни закономерных.

Одним из этих изменений, которое было замечено автором, логично вполне стало заменить в городе, потянувшемся резко к цивилизации, дикий частный общественный извоз на общественный транспорт цивилизованных городов.

А вот перекрёстки с переходом по диагонали не ноу-хау Тюмени и вполне себе встречаются на улицах запада Москвы в районе Курчатовского института.
Маршальские перекрестки!
Живущие там академики курчатника люди очень весёлые и над маршалами немного посмеялись. :-)
:lol: улицу Маршала Бирюзова, что идет прямо от Курчатовского института, можно переходить по диагонали на перекрёстке с улицей Маршала Конева, там светофор работает соответствующе, и есть разметка диагональная.
Маршал Бирюзова можно перейти по диагонали ещё и на углу с Маршалом Соколовским :lol:
А вот следующий перекрёсток на Маршала Бирюзова с ул. Народного ополчения по диагонали не переходится. :lol:

Там станция метро Октябрьское поле и переход подземный совмещен с входами в метро.
Ну и негоже маршала по диагонали с Народным ополчением переходить!
Маршала по диагонали можно перейти только с маршалом!
Даже генерал маршалу не диагональ!

Ещё один диагональный перекрёсток находится с другой стороны от Курчатника. Перекрёсток опять Маршала Новикова и Академика Бочвара. Это между Курчатовским институтом и институтом Гамалеи.
Там квартируются в основном сотрудники Гамалеи, те самые которые сделали вакцину которой вас прививают от Короны.
Тоже крайне весёлые люди :lol:
Если вам вдруг захочется перейти проспект Кобланды Батыра по диагонали, благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!! :lol:
А ведь могли бы! :lol: Что им мешало! :lol:
:lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.09.2021 - 00:39]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
661
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 08:49
#4
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Там вроде нефть добывает. Статью не читал. Думаю денег много выделяют в этот город.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13041
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 09:00
#5
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Цитата:
arman_kst:
. Статью не читал.


но комментирую. класс.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10434
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 09:49
#6
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Юджин так какая была конечная цель твоего путешествия по этим двум городам? И почему эти города выбрал? Ищешь места для переезда? Какой тебе больше понравился?
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
978
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 11:10
#7
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Цитата:
форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь

Справедливости ради - именно "форпостом", "воротами в Сибирь", а точнее - столицей Сибири был Тобольск. Но в 19-м веке его значение начало снижаться, в первую очередь из-за того что Транссиб прошёл мимо. Тогда и начала "возвышаться" Тюмень.
Красивый, ухоженный город, город для людей. В сравнении с Челябинском - однозначно выигрывает конечно для переезда. Хотя Тюмень не участвует в программе переселения, в отличие от Челябинска. Евгений, выбор сделан?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10434
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 11:49
#8
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Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России. Где , кто куда матался немного рассказывали и показывали фотки. И не только города, но и можно путные деревушки, а их очень много по России где можно жить нормально Ведь судя по всему скоро нам всем придется уехать, власти уже все сделали что б этот процесс стал необратимым,
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22614
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 12:04
#9
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Цитата:
Vit:
Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России.

Виталик, что тебе, мешает, это - сделать?... :lol: :oops:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11629
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 12:07
#10
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Цитата:
arman_kst: Там вроде нефть добывает.
Надо наверное поискать нефть в Затоболовке.

Но что-то подсказывает что дело не в бобине, :lol:
То есть не в нефти.
1. В РФ сейчас так устроено, что регионы не могут распоряжаться производимым в них ВВП, как это было лет 15 назад. Распределение идет из центра, хотя не всё так просто.

2. В Казахстане, на душу населения добывается нефти намного больше чем в РФ.
На первых местах по добыче нефти на человека стоят Кувейт, ОАЭ, Саудиты, Норвегия, Оман.. Казахстан в этом списке в 2017 году был всего на 12 месте.
Как раз пятилетка это срок за который города например Австралии стали из пыльных костанаев лучшие в мире по общественным пространствам.
В РК добывают на душу населения в десятки раз больше чем в среднем по миру. 88 686 баррел/сут/ млн.чел.
Путём несложных вычислений при нынешней цене нефти, если не ошибся при беглом подсчете, это примерно 200-230 долларов на человека в МЕСЯЦ, включая младенцев и пенсионеров. :-)
По данным на 2019 год 1 595 199 баррель/сутки.
На душу это примерно как в Канаде и больше чем в России, Азербайджане и очень сильно больше чем в USA.

Ещё достаточно много добывают на душу, чтоб жить очень хорошо такие страны как Венесуэла, Ангола, Конго и Габон.
Только как-то язык не поворачивается сказать что хорошо живут.
Скорее даже наоборот. Если посмотреть на улицы костаная, что регулярно можно сделать в НГ, то город очень быстро в падении догоняет упомянутые хорошо добывающие Анголу, Конго и Габон по своему состоянию.
Можете продолжить фразу: "Дело было не в бобине..."
Она лучшем способом характеризует сразу улицы и общественные пространства кОстаная с Конго, Габоном и Анголой.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11629
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 12:21
#11
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Цитата:
Vit: Было бы клево замутить регулярную рубрику о городах России.


Бедная редакция!
Где им столько кадров новых искать?
Большая часть ведь отправленных по городам корреспондентов может не вернуться, как школьники массово уезжающие после выпускного из Костаная в РФ. :lol:

Если что, посылайте в Карабаш, Кыштым, Апатиты Кондопогу и Кызыл, откуда может быть вернутся, хотя не факт. :lol: :lol:




Сейчас должен появиться прогуливающий работу нурлыкунский бот-балаболка с номерочком и добавить ;-)
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