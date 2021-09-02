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Тюмень - город, где начинается путь
Тюмень - город, где начинается путь
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42277
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
Слоган, вынесенный в название этих заметок путешественника, неспроста красуется в Тюмени повсеместно. Встречается на дорожных растяжках, праздничных флагах, баннерах и инсталляциях. В июле этого года форпосту, ставшему когда-то воротами в Сибирь, нефтегазовой столице России исполнилось 435 лет. О Тюмени, конечно же, слышал не раз. О ее красивой набережной, старинных домах, дороговизне всего рассказывали знакомые, которые там бывали. Так ли все на самом деле и какой тюменский опыт неплохо было бы перенять, удалось узнать недавно.
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Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:49
Абайка, как Тюмень переводится с казахского на русский?
Re: Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 02:50
Вроде Саратов это сыра тау - гора пива
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11627
Тюмень - город, где начинается путь
Отправлено: 02.09.21 - 03:02
Конечно забавно попасть вдруг из мира одичавших акимов, с их на всю голову стукнутыми истуканами деревянной санэпидстанции, которые уже не знают что запретить ещё. Попасть из этого в что-то менее дикое с неплохими предпосылками решений общественных пространств в городе просто наверное стоит удивлений.
Тюмень конечно появилась в списке цивилизованных городов неожиданно.
Как и везде, где люди вдруг неожиданно скакнули на улицах на полвека вперёд, (например в городах Австралии резко ставшими лучшими по решению общественных пространств в мире) прогрессивным горожанам это пришлось очень по вкусу.
Самое удивительное оказывается не это, а последствия появления качественных общественных пространств в городе.
В последствиях оказалось то, что молодому городу Тюмени это понравилось и потянуло целую цепочку изменений в жизни закономерных.
Одним из этих изменений, которое было замечено автором, логично вполне стало заменить в городе, потянувшемся резко к цивилизации, дикий частный общественный извоз на общественный транспорт цивилизованных городов.
А вот перекрёстки с переходом по диагонали не ноу-хау Тюмени и вполне себе встречаются на улицах запада Москвы в районе Курчатовского института.
Маршальские перекрестки!
Живущие там академики курчатника люди очень весёлые и над маршалами немного посмеялись.
улицу Маршала Бирюзова, что идет прямо от Курчатовского института, можно переходить по диагонали на перекрёстке с улицей Маршала Конева, там светофор работает соответствующе, и есть разметка диагональная.
Маршал Бирюзова можно перейти по диагонали ещё и на углу с Маршалом Соколовским
А вот следующий перекрёсток на Маршала Бирюзова с ул. Народного ополчения по диагонали не переходится.
Там станция метро Октябрьское поле и переход подземный совмещен с входами в метро.
Ну и негоже маршала по диагонали с Народным ополчением переходить!
Маршала по диагонали можно перейти только с маршалом!
Даже генерал маршалу не диагональ!
Ещё один диагональный перекрёсток находится с другой стороны от Курчатника. Перекрёсток опять Маршала Новикова и Академика Бочвара. Это между Курчатовским институтом и институтом Гамалеи.
Там квартируются в основном сотрудники Гамалеи, те самые которые сделали вакцину которой вас прививают от Короны.
Тоже крайне весёлые люди
Если вам вдруг захочется перейти проспект Кобланды Батыра по диагонали, благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!!
А ведь могли бы! Что им мешало!
[Исправлено: Серый волк, 02.09.2021 - 00:39]
Тюмень конечно появилась в списке цивилизованных городов неожиданно.
Как и везде, где люди вдруг неожиданно скакнули на улицах на полвека вперёд, (например в городах Австралии резко ставшими лучшими по решению общественных пространств в мире) прогрессивным горожанам это пришлось очень по вкусу.
Самое удивительное оказывается не это, а последствия появления качественных общественных пространств в городе.
В последствиях оказалось то, что молодому городу Тюмени это понравилось и потянуло целую цепочку изменений в жизни закономерных.
Одним из этих изменений, которое было замечено автором, логично вполне стало заменить в городе, потянувшемся резко к цивилизации, дикий частный общественный извоз на общественный транспорт цивилизованных городов.
А вот перекрёстки с переходом по диагонали не ноу-хау Тюмени и вполне себе встречаются на улицах запада Москвы в районе Курчатовского института.
Маршальские перекрестки!
Живущие там академики курчатника люди очень весёлые и над маршалами немного посмеялись.
улицу Маршала Бирюзова, что идет прямо от Курчатовского института, можно переходить по диагонали на перекрёстке с улицей Маршала Конева, там светофор работает соответствующе, и есть разметка диагональная.
Маршал Бирюзова можно перейти по диагонали ещё и на углу с Маршалом Соколовским
А вот следующий перекрёсток на Маршала Бирюзова с ул. Народного ополчения по диагонали не переходится.
Там станция метро Октябрьское поле и переход подземный совмещен с входами в метро.
Ну и негоже маршала по диагонали с Народным ополчением переходить!
Маршала по диагонали можно перейти только с маршалом!
Даже генерал маршалу не диагональ!
Ещё один диагональный перекрёсток находится с другой стороны от Курчатника. Перекрёсток опять Маршала Новикова и Академика Бочвара. Это между Курчатовским институтом и институтом Гамалеи.
Там квартируются в основном сотрудники Гамалеи, те самые которые сделали вакцину которой вас прививают от Короны.
Тоже крайне весёлые люди
Если вам вдруг захочется перейти проспект Кобланды Батыра по диагонали, благодарите нурлыкунов с ономастами за то, что они не назвали улицу Герцена именем "Маршала Кобланды батыра"!!!
А ведь могли бы! Что им мешало!
[Исправлено: Серый волк, 02.09.2021 - 00:39]
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