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≡ Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят отсидеться"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42277
Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят отсидеться"
Отправлено: 01.09.21 - 16:37
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"Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов", - сказал Токаев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13038
Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят отсидеться"
Отправлено: 01.09.21 - 16:37
#1
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хорошее послание.
все конкретно и четко.
и по острым вопросам тоже.
расставил все точки над и.
сказал кого будут садить на нары за разжигание.
теперь походу смена правительства,
акимов...
засиделись уже,надоело им наверное,
все можно уже сделали..

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 17:39]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11627
Re: Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят...
Отправлено: 02.09.21 - 02:21
#2
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Цитата:
Государственный аппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в таком случае

Говорят между областным акиматом и бывшей филармонией есть механизм открывающий потайную дверь в убежище, в котором можно отсидеться целую войну и способное выдержать попадание любой известной бомбы... ;-) ;-)
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