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Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ»

Цитата:Если вы не увидели колодец без крышки и оказались в нем, редакция "НГ" сообщит о вас в рубрике "Происшествия".Главное помните - президенты Казахстана никогда не ходят по улицам Костаная! Значит за будущее страны можно быть спокойными.Чиновники кОстаная тоже знают, что президенты Казахстана не ходят по улицам Костаная, значит за своё будущее они тоже спокойны!Когда кругом всё спокойно - это очень хорошо!