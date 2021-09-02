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≡ «Открытая опасность». На тротуаре, напротив «Граната»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42277
«Открытая опасность». На тротуаре, напротив «Граната»
Отправлено: 02.09.21 - 02:08
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О проломленной бетонной крышке на колодце, расположенном по ул. Красный Кузнец, «НГ» сообщила жительница Костаная Ксения РЕБИК. Она увидела этот опасный колодец 26 августа, когда прогуливалась к городскому пляжу.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11627
Re: «Открытая опасность». На тротуаре, напротив «Граната»
Отправлено: 02.09.21 - 02:08
#1
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Цитата:
Если вы увидели колодец без крышки, сообщите об этом в редакцию «НГ»

Если вы не увидели колодец без крышки и оказались в нем, редакция "НГ" сообщит о вас в рубрике "Происшествия".
Главное помните - президенты Казахстана никогда не ходят по улицам Костаная! Значит за будущее страны можно быть спокойными.
Чиновники кОстаная тоже знают, что президенты Казахстана не ходят по улицам Костаная, значит за своё будущее они тоже спокойны!
Когда кругом всё спокойно - это очень хорошо! :lol:
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