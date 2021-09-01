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≡ Забирал премии и командировочные — Уголовное дело замруководителя Костанайской областной теринспекции лесного и животного мира рассматривают в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42277
Забирал премии и командировочные — Уголовное дело замруководителя Костанайской областной теринспекции лесного и животного мира рассматривают в суде
Отправлено: 01.09.21 - 13:00
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Уголовное дело против заместителя руководителя Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Хилимхана МОЛДАГУЛОВА начали рассматривать в суде №2 сегодня, 1 сентября. Молдагулов обвиняется в присвоении премий и командировочных своих подчиненных.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22610
Re: Забирал премии и командировочные — Уголовное дело...
Отправлено: 01.09.21 - 13:00
#1
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В НГ, хватает журналистов?
Чтобы о криминале -
писАть?... 8-) :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11627
Re: Забирал премии и командировочные — Уголовное дело...
Отправлено: 02.09.21 - 01:27
#2
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Цитата:
и животного мира
Животный мир!
:lol:
Хотя ни одно животное ещё не было замечено в столь мелочной краже фиктивных командировочных!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11627
Re: Забирал премии и командировочные — Уголовное дело...
Отправлено: 02.09.21 - 01:32
#3
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Цитата:
drakon:
В НГ, хватает журналистов? Чтобы о криминале - писАть?... 8-)

Дракон, там если вдруг когда-нибудь получится отыскать честного чинушмана, то его сразу нужно изолировать.
С одной стороны для сохранения вида редкого краснокнижного чиновника, вроде как этим и должны заниматься эти инспекторы лесов и животных... :lol:
С другой стороны сохранить для опытов, как же он мог получиться в такой абсолютно агрессивой среде.

Так что писать им явно больше не о чем.
Ну если не мулындать нурлыкунские басни из номера в номер. :lol:
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