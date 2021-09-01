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drakon:

В НГ, хватает журналистов? Чтобы о криминале - писАть?... В НГ, хватает журналистов? Чтобы о криминале - писАть?...

Цитата:Дракон, там если вдруг когда-нибудь получится отыскать честного чинушмана, то его сразу нужно изолировать.С одной стороны для сохранения вида редкого краснокнижного чиновника, вроде как этим и должны заниматься эти инспекторы лесов и животных...С другой стороны сохранить для опытов, как же он мог получиться в такой абсолютно агрессивой среде.Так что писать им явно больше не о чем.Ну если не мулындать нурлыкунские басни из номера в номер.