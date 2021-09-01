Отправлено: - 22:53

maxsaf:

Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях.

maxsaf:

У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?

Цитата:Русский должен подвинуться для казахского.А так ничего не запрещаютЦитата:Хоть и слукавилПолитик одно словоЛибо АП даёт ему не всю информациюПусть говорит дальше)))