Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42275
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. "Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент.
Читать новость
Читать новость
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 682
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
Бедные метисы,им разорваться что-ли.
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 15:40
Цитата:
Вроде как никто и не припятствует
Это российская пропаганда раздула у себя что у нас тут русский язык принижается
А на деле активисты хотят чтобы доля казахского языка была ровна доле русского в общественной сфере
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Цитата:
Зачем? Хочет человек на госслужбу или в сферу обслуживания идти пусть подтягивает знание того языка которым не владеет в должной мере для занятия вакансии и всё
"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент, озвучивая Послание народу страны.
Вроде как никто и не припятствует
Это российская пропаганда раздула у себя что у нас тут русский язык принижается
А на деле активисты хотят чтобы доля казахского языка была ровна доле русского в общественной сфере
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Цитата:
Сабыр:
Бедные метисы,им разорваться что-ли.
Бедные метисы,им разорваться что-ли.
Зачем? Хочет человек на госслужбу или в сферу обслуживания идти пусть подтягивает знание того языка которым не владеет в должной мере для занятия вакансии и всё
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:19
Цитата:
Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях. Правильно, по увольнять тех, кто не знает казахский или заставить учить . Другого выхода я не вижу. А вы видите?
Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя
Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях. Правильно, по увольнять тех, кто не знает казахский или заставить учить . Другого выхода я не вижу. А вы видите?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1504
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:33
Цитата:
А что тогда сыр-бор устроили?) все же хорошо с казахским языком)))
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент
А что тогда сыр-бор устроили?) все же хорошо с казахским языком)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 2002
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:34
Главный признак патриотизма это язык..
Я по наивности думал что главный признак производство маде ин Казакстан, армия, которая вооружена до зубов казахскими разработанными вооружениями, экономика...
Да те же труселя, которые делают в Казахстане из казахского материала, казахских ниток и сделанных в Казахстане швейных машинок и игл к ним..
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами..
Но они же патриоты, достаточно знать только язык..
Я по наивности думал что главный признак производство маде ин Казакстан, армия, которая вооружена до зубов казахскими разработанными вооружениями, экономика...
Да те же труселя, которые делают в Казахстане из казахского материала, казахских ниток и сделанных в Казахстане швейных машинок и игл к ним..
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами..
Но они же патриоты, достаточно знать только язык..
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:00
Цитата:
Далеко не все знают - воровать это никак не мешает
111:
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами.. Но они же патриоты, достаточно знать только язык.
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами.. Но они же патриоты, достаточно знать только язык.
Далеко не все знают - воровать это никак не мешает
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:10
Цитата:
Цитата:
У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?
abaika95:
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Цитата:
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.
У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:20
Цитата:
Две фразы одна противоречит другой
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент.
Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.
Он отметил, что развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики.
Две фразы одна противоречит другой
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 22:53
Цитата:
Русский должен подвинуться для казахского.
А так ничего не запрещают
Цитата:
Хоть и слукавил
Политик одно слово
Либо АП даёт ему не всю информацию
Пусть говорит дальше)))
maxsaf:
Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях.
Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях.
Русский должен подвинуться для казахского.
А так ничего не запрещают
Цитата:
maxsaf:
У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?
У матросов еще есть вопросы? Или президент слукавил?
Хоть и слукавил
Политик одно слово
Либо АП даёт ему не всю информацию
Пусть говорит дальше)))
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:05
Цитата:
Хахаха, всех Куатов пересажают, но никто им не запрещает дальше ходить требовать исполнения закона
abaika95:
Русский должен подвинуться для казахского. А так ничего не запрещают
Русский должен подвинуться для казахского. А так ничего не запрещают
Хахаха, всех Куатов пересажают, но никто им не запрещает дальше ходить требовать исполнения закона
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:07
Комментарий проходит проверку.
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:08
Цитата:
Ну значит так народ хочет))
abaika95:
Хоть и слукавил Политик одно слово Либо АП даёт ему не всю информацию Пусть говорит дальше)))
Хоть и слукавил Политик одно слово Либо АП даёт ему не всю информацию Пусть говорит дальше)))
Ну значит так народ хочет))
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 23:46
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать