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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13038
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 09:00
#5911
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Цитата:
drakon:
чтобы было - 22600..


уже 22603.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 13:08
#5912
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В Казахстане, Русский язык - Официальный.
Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 20:37
#5913
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Чтото сегодня, абайка всего,
8 комментов - родил.
Выкидыш - чтоли, получился... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12031
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:00
#5914
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Цитата:
drakon:
В Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста...

Присоединюсь к вопросу
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13038
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:01
#5915
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Цитата:
drakon:
Казахстане, Русский язык - Официальный. Это, как? Алекс - разъясни - пожалуйста.


Статья 5. Употребление русского языка
В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык.

наравне-значит оба языка равны в применении, имеют одинаковые права,
и не имеют друг перед другом преимуществ.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13038
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:04
#5916
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Цитата:
drakon:
Выкидыш - чтоли, получился.


после послания Президента.
на нары видать не хочет.
наверное через Грузию будет улепетывать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13038
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:06
#5917
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Статья 8. Употребление языков
Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык.

опять же-наравне.
оба языка равны в правах и не имеют преимуществ друг перед другом.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 21:08]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22610
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:25
#5918
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Цитата:
alex_60:
наверное через Грузию будет улепетывать.

Так ему, абайке, придётся грузинский язык - учить.
А то ему, пива грузинского не - дадут... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 01.09.2021 - 21:26]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:38
#5919
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Цитата:
alex_60:
Статья 5.

Цитата:
alex_60:
Статья 8.

Алекс, гдеж ты раньше то был, страниц 150-200 минимум во флуде сэкономил бы. :lol:
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2142
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.09.21 - 21:59
#5920
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Цитата:
alex_60:
Статья 5.

Цитата:
alex_60:
Статья 8

К этому стоит добавить про маркировку продукции, согласно утвержденного на территории Казахстана технического регламента "Требования к маркировке продукции":
Цитата:
Информация для потребителя и текст маркировки наносится на государственном и русском языках, с учетом норм правописания государственного и русского языка.
.
Я дома часто читаю на продуктах из магазина информацию на казахском языке, чтобы не забыть казахский язык.:lol: А куаты и абайки всё не успокоятся, последний живёт на сайте, даже Сову на глобус попытался натянуть :-o

Вот достал из сумки томатный сок 0,25 л. купленный в обычном московском магазине, а там все описано о продукте на казахском языке от и до :lol:

p.s. как не пытался повернуть фото, но грузится фото на радикал-фото только так.

[Исправлено: Нурбанчик, 01.09.2021 - 22:27]
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