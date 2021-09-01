Re: Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной...

Отправлено: - 15:04

"В любом случае наши люди будут иметь удостоверение интервьюера с фотографией, специальную экипировку — портфель, планшет, шарф синего цвета с логотипом переписи."



Хех..

В любом случае и воришки могут одеться и сфотаться так .

Что, каждый день сталкиваемся с переписчиками и знаем что у них там за одешка и логотипы?

Раз в десятилетие..