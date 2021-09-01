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≡ Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной переписи населения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42275
Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной переписи населения
Отправлено: 01.09.21 - 13:32
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Об этом сегодня, 1 сентября, на брифинге сказал руководитель РГУ «Департамент Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области» Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. Брифинг был посвящен вопросам проведения переписи.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22610
Re: Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной...
Отправлено: 01.09.21 - 13:32
#1
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Как быстро, плодятся - мошенники... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2002
Re: Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной...
Отправлено: 01.09.21 - 15:04
#2
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"В любом случае наши люди будут иметь удостоверение интервьюера с фотографией, специальную экипировку — портфель, планшет, шарф синего цвета с логотипом переписи."

Хех..
В любом случае и воришки могут одеться и сфотаться так .
Что, каждый день сталкиваемся с переписчиками и знаем что у них там за одешка и логотипы?
Раз в десятилетие..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10430
Re: Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной...
Отправлено: 01.09.21 - 17:37
#3
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В наше время ваще будет провальный вариант обходить по квартирам и задавать 91 вопрос. Не кто на них толком не будет отвечать. А кто то ваще двери не откроет по каким ли бо причинам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10430
Re: Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной...
Отправлено: 01.09.21 - 17:56
#4
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Канада и Германия скажите у вас тоже ходят случайные люди в синих шарфах по квартирам и задают 91 вопрос каждому жителю?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
407
Осторожно — по квартирам ходят лжеагенты национальной переписи населения
Отправлено: 01.09.21 - 21:12
#5
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Цитата:
Vit:
Канада и Германия скажите у вас тоже ходят случайные люди

Какая Канада и Германия? Омск и Челябинск !!! Но у них сегодня выходной!Деньги от Путина на карточку упали!!!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 01.09.2021 - 22:13]
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