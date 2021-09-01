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≡ В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42274
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 11:42
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1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики. С момента обретения независимости перепись населения проводится в третий раз.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12028
Re: В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись...
Отправлено: 01.09.21 - 11:42
#1
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Цитата:
В опросных листах есть вопросы для людей, выехавших зарубеж

Ладно, поучаствуем :-) Дракон, будете участвовать в переписи? :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22608
Re: В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись...
Отправлено: 01.09.21 - 11:49
#2
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Цитата:
maxsaf:
Дракон, будете участвовать в переписи?

Нет, я не гражданин, Казахстана... :lol: ;-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12028
Re: В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись...
Отправлено: 01.09.21 - 11:54
#3
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Цитата:
drakon:
Нет, я не гражданин, Казахстана...

А у кого двойное - те по идее тоже не могут участвовать? Блин тогда окажется что народу 16 миллионов осталось, а то и меньше :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22608
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 12:01
#4
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Цитата:
maxsaf:
Блин тогда окажется что народу 16 миллионов осталось, а то и меньше :lol: Профайл Послать приватное сообщение maxsaf Сообщить модератору

Будет - столько, сколько скажет - президент... :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13034
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 12:04
#5
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Цитата:
drakon:
Будет - столько, сколько скажет


представляю сколько процентов скажут тех,
и сколько тех.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12028
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 12:29
#6
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Цитата:
alex_60:
представляю сколько процентов скажут тех, и сколько тех.

Хозяев и не хозяев? :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13034
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 12:44
#7
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Цитата:
maxsaf:
Хозяев и не хозяев?


погода сегодня хорошая.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13034
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 18:35
#8
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советую онлайн пройти,
иначе с планшетами вам потом мозги вынесут
вопросы
как у вас со слухом
не носите ли вы очки
тяжело ли вам подниматься по ступенькам
сколько у вас родилось детей,
сколько было мертвых детей..
владеете ли вы государственным языком-не владею.
как не владеете-
не понимаю разговорную речь
не могу читать
не могу писать

результат опроса-уведомление что опрос пройден, на трех языках.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2021 - 18:50]
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1504
В Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения
Отправлено: 01.09.21 - 19:41
#9
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Я никогда не принимала участия в этом опросе))) Сами там наверно писали за меня " от фонаря". И сейчас не собираюсь отвечать на кучу вопросов) Все есть в базе данных) Оттуда и черпайте)
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