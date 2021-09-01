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≡ Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42274
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане. "Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
682
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 13:24
#1
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Бедные метисы,им разорваться что-ли.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9709
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 15:40
#2
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Цитата:
"Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя", - сказал Президент, озвучивая Послание народу страны. 

Вроде как никто и не припятствует
Это российская пропаганда раздула у себя что у нас тут русский язык принижается
А на деле активисты хотят чтобы доля казахского языка была ровна доле русского в общественной сфере
Начиная со сферы обслуживания где по закону наравне должны использоваться государственный и русский языки.
Цитата:
Сабыр:
Бедные метисы,им разорваться что-ли.

Зачем? Хочет человек на госслужбу или в сферу обслуживания идти пусть подтягивает знание того языка которым не владеет в должной мере для занятия вакансии и всё
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12028
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:19
#3
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Цитата:
Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя

Тогда как соблюдать законодательство, если запрещать использовать нельзя, но при этом при обращении на казахском ответ обязаны давать на казахском в сфере обслуживания и гос учреждениях. Правильно, по увольнять тех, кто не знает казахский или заставить учить . Другого выхода я не вижу. А вы видите?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1504
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:33
#4
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Цитата:
"Нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка слишком ограничено", - добавил Президент


А что тогда сыр-бор устроили?) все же хорошо с казахским языком))) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
2002
Re: Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 19:34
#5
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Главный признак патриотизма это язык..
Я по наивности думал что главный признак производство маде ин Казакстан, армия, которая вооружена до зубов казахскими разработанными вооружениями, экономика...
Да те же труселя, которые делают в Казахстане из казахского материала, казахских ниток и сделанных в Казахстане швейных машинок и игл к ним..
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами..
Но они же патриоты, достаточно знать только язык..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12028
Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане
Отправлено: 01.09.21 - 20:00
#6
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Цитата:
111:
Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами.. Но они же патриоты, достаточно знать только язык.

Далеко не все знают - воровать это никак не мешает
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