Отправлено: - 20:00

111:

Оказывается нужно знать только язык и ты патриот, особенно чиновники, которые патриотично воруют миллиардами.. Но они же патриоты, достаточно знать только язык.

Цитата:Далеко не все знают - воровать это никак не мешает