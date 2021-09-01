Re: Токаев жестко предупредил чиновников, "которые хотят...

Отправлено: - 16:37

хорошее послание.

все конкретно и четко.

и по острым вопросам тоже.

расставил все точки над и.

сказал кого будут садить на нары.

теперь походу смена правительства,

акимов...

засиделись уже,надоело им наверное,

все можно уже сделали..