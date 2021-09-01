Отправлено: - 15:00

dvb: Ты хоть раз в Обнинске то был, специалист аульный?

Victor Yang:

Ему в интернетах сказали что в России все нищие, везде грязно и пьют поголовно - ему и достаточно.

yudjin:

От 3-х миллионов. Однушки нормальные около 2-х млн.

Цитата:Сразу видно колхозника который в Москву переехал и пальцы растопырил)) На любую тему сразу кичится начинает "да вы аульные!" А сам небось тут поросям хвостики крутил в недавнем прошлом)Цитата:Ну я был в России даже жилПоездил достаточноНе видел нигде такой нищиты и алкоголизма как на УралеНачиная от Магнитки и до екбУжас и мрак даже при всей внешний халенности городов,население в целом деградируетТюмень очень красивый город,даже старая часть и видно что народ уже другой чем на УралеБольше сборной солянкиСильно пьющих не многоВ целом народ опрятный и культурныйОчень сильно Костанай напомнилоЦитата:В этом доме где Юджин фоткалЕвродвушка в чистовой отделке 2,5 млн была год назадДруг вложился ещё на лям,мебель дорогую завез,ремонт сделалТеперь ещё с учётом подорожания квартирСобирается под 4 ляма ее на рынок закинуть