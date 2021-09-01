Цитата:
dvb: Ты хоть раз в Обнинске то был, специалист аульный?
Сразу видно колхозника который в Москву переехал и пальцы растопырил)) На любую тему сразу кичится начинает "да вы аульные!" А сам небось тут поросям хвостики крутил в недавнем прошлом)Цитата:
Victor Yang:
Ему в интернетах сказали что в России все нищие, везде грязно и пьют поголовно - ему и достаточно.
Ну я был в России даже жил
Поездил достаточно
Не видел нигде такой нищиты и алкоголизма как на Урале
Начиная от Магнитки и до екб
Ужас и мрак даже при всей внешний халенности городов,население в целом деградирует
Тюмень очень красивый город,даже старая часть и видно что народ уже другой чем на Урале
Больше сборной солянки
Сильно пьющих не много
В целом народ опрятный и культурный
Очень сильно Костанай напомнило
Цитата:
yudjin:
От 3-х миллионов. Однушки нормальные около 2-х млн.
В этом доме где Юджин фоткал
Евродвушка в чистовой отделке 2,5 млн была год назад
Друг вложился ещё на лям,мебель дорогую завез,ремонт сделал
Теперь ещё с учётом подорожания квартир
Собирается под 4 ляма ее на рынок закинуть