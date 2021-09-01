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/ Список форумов » Общие форумы » Клуб путешественников "НГ"
≡ В городе ЧЕ
 
 
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Куратор темы: yudjin
s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
36
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 14:47
#61
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Точнее, 80 тыс за квадрат это цена жилья в новом доме без черновой отделки. Плюс от 30 процентов как минимум нужно добавить на нормальную отделку.
Единственное, что мне не нравится, это городской транспорт. Бегают по маршрутам одни бусики. Больших автобусов нет.
А вот любых артистов каждый месяц выступают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9709
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:00
#62
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Цитата:
dvb: Ты хоть раз в Обнинске то был, специалист аульный?
Сразу видно колхозника который в Москву переехал и пальцы растопырил)) На любую тему сразу кичится начинает "да вы аульные!" А сам небось тут поросям хвостики крутил в недавнем прошлом)Цитата:
Victor Yang:
Ему в интернетах сказали что в России все нищие, везде грязно и пьют поголовно - ему и достаточно.

Ну я был в России даже жил
Поездил достаточно
Не видел нигде такой нищиты и алкоголизма как на Урале
Начиная от Магнитки и до екб
Ужас и мрак даже при всей внешний халенности городов,население в целом деградирует
Тюмень очень красивый город,даже старая часть и видно что народ уже другой чем на Урале
Больше сборной солянки
Сильно пьющих не много
В целом народ опрятный и культурный
Очень сильно Костанай напомнило
Цитата:
yudjin:
От 3-х миллионов. Однушки нормальные около 2-х млн.

В этом доме где Юджин фоткал
Евродвушка в чистовой отделке 2,5 млн была год назад
Друг вложился ещё на лям,мебель дорогую завез,ремонт сделал
Теперь ещё с учётом подорожания квартир
Собирается под 4 ляма ее на рынок закинуть
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
9709
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:03
#63
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Цитата:
yudjin:
Это, кстати, у меня жена заметила... Говорит, там мягче вода.

Мягкая вода очень негативно влияет на кожу и на волосы
Вот у тебя лысина появится скажи спасибо Челябинску))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
682
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:13
#64
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Цитата:
serg kost:
где растет население

Посмотрел в википедии,в 20 и 21 годах убыль. И в 16,17.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
36
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:33
#65
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Цитата:
Сабыр:

Росло население до 2020 года. За прошлый и этот год упало на две тысячи человек.
Наверное Москва оттянула.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10428
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:55
#66
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Цитата:
serg kost:
Иногда кажется что Москва только таджиков притягивает. Уже такие районы в городе есть что начинаешь путатся, а в Москве ли я щас нахожусь.))) 8-)
P.S За сколько рубликов вы сыну однушку взяли в Обнинске?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
682
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 15:56
#67
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Цитата:
serg kost:
Наверное Москва оттянула

Вся РФ в минусы идёт постоянно,не смотря на вал переезжающих. Мудрая политика ВВП и корона.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13033
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 16:16
#68
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Цитата:
Сабыр:
ВВП


ты без него никак.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
36
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 16:23
#69
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Цитата:
Vit:
P.S За сколько рубликов вы сыну однушку взяли в Обнинске?

В феврале 2018 года за 2 млн, 50 тыс руб. по ДДУ.
Дом сдали в январе 2019-го.
Плюс ремонт растянулся на полтора года из-за недостатка средств вследствие карантинов и потери работы.
На ремонт ещё ушло более полмиллиона.
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s
§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
36
В городе ЧЕ
Отправлено: 01.09.21 - 16:26
#70
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6 этаж в 18-ти этажном доме в микрорайоне Олимп.
Площадь 35, плюс 3 квадрата балкон
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